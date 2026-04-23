NextEra prévoit des accords sur des projets de centres de données alimentés au gaz soutenus par le Japon d'ici trois mois

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(Mises à jour) par Laila Kearney et Katha Kalia

NextEra Energy NEE.N prévoit de finaliser des accords dans les trois prochains mois pour des projets géants de production d'électricité à partir de gaz naturel qui seront soutenus par le Japon et utilisés pour des centres de données aux États-Unis, a déclaré jeudi le directeur général John Ketchum. Les compagnies d'électricité américaines telles que NextEra, qui est l'un des plus grands développeurs d'énergie au monde, exploitent la demande record d'électricité générée par la prolifération rapide des centres de données de Big Tech. Pour répondre à cette demande, le gouvernement américain et le Japon ont promis d'investir des milliards de dollars dans la construction de nouvelles centrales électriques pour les centres de données. NextEra est le promoteur et l'opérateur de deux de ces projets - l'un en Pennsylvanie et l'autre au Texas - qui devraient totaliser près de 10 gigawatts (GW). La compagnie d'électricité a déclaré qu'elle s'efforçait de finaliser les termes de l'accord avec le Japon pour faire avancer ses projets. Aucun client n'a été annoncé pour ces projets. Les actions de la société ont augmenté de 6,7% dans les échanges avant bourse. L'indice S&P 500 des services publics .SPLRCU a progressé de 7,5% au cours du trimestre clos le 31 mars.

LES CENTRES DE DONNÉES STIMULENT LE GAZ ET LE NUCLÉAIRE

Les centres de données, qui sont de plus en plus utilisés pour le développement de l'intelligence artificielle, sont construits plus grands que jamais, certains sites prévus totalisant plusieurs GW.

Un GW, à titre de référence, est suffisant pour alimenter environ 750.000 foyers. NextEra, une société basée en Floride et présente dans tout le pays, a déclaré que le pipeline de demandes de centres de données dans son service public d'électricité réglementé, Florida Power & Light, est passé à 21 GW.

Plus de la moitié de cette demande fait l'objet de discussions avancées, a indiqué l'entreprise, qui s'attend à ce que les installations en phase avancée soient mises en service d'ici à 2028.

L'entreprise réglementée de NextEra, Florida Power & Light (FPL), a enregistré un bénéfice net de 1,46 milliard de dollars au cours du trimestre, en hausse de 11,1% par rapport à l'année précédente, grâce à l'augmentation du nombre de clients et à la poursuite des investissements en capital.

FPL a ajouté près de 100.000 clients au cours du trimestre et a augmenté sa capacité solaire totale détenue et exploitée à plus de 8,5 gigawatts (GW).

Pour desservir les centres de données, NextEra renforce ses investissements dans le gaz naturel en plus de ses sources d'énergie renouvelables comme le solaire et l'éolien.

L'entreprise travaille également au redémarrage de sa centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa pour desservir les centres de données de Google.

NextEra Energy Resources (NER), l'unité de production d'énergie renouvelable et de stockage de l'entreprise, a ajouté 4 GW de nouveaux projets d'énergie renouvelable et de stockage à son carnet de commandes, dont 1,3 GW de stockage par batterie. Son carnet de commandes total s'élève désormais à environ 33 GW.

NextEra a gagné 1,09 $ par action sur une base ajustée pour le trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 96 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a maintenu sa prévision de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année entre 3,92 et 4,02 dollars et a réitéré ses prévisions de croissance annuelle des bénéfices de plus de 8% jusqu'en 2032.