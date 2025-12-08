NextEra et Google accélèrent la construction de centres de données aux États-Unis grâce à de nouveaux accords

La société de services publics américaine NextEra Energy NEE.N a élargi son partenariat avec Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O afin de construire de nouvelles sources d'énergie pour les opérations de la société à travers les États-Unis, ont déclaré les groupes lundi.

NextEra et Google ont actuellement 3,5 gigawatts de production d'électricité - assez pour alimenter environ 2,5 millions de foyers - en service ou sous contrat.

Dans le cadre de ce nouvel accord, les entreprises développeront plusieurs nouveaux campus de centres de données à grande échelle aux États-Unis, qui seront construits avec de nouvelles centrales électriques. Elles n'ont pas précisé la capacité supplémentaire qui sera ajoutée, ni les détails financiers de l'accord.

Les actions de NextEra étaient en baisse de 1 % à 1722 GMT, après avoir augmenté dans les échanges avant le marché.

L'accord intervient alors que la demande d'électricité aux États-Unis atteint des sommets en raison de la prolifération des centres de données nécessaires à la formation et au déploiement de l'intelligence artificielle.

Faute d'approvisionnement suffisant sur le réseau existant, les géants de la technologie passent des contrats pour construire de nouvelles sources d'électricité afin d'alimenter l'expansion de leurs centres de données d'intelligence artificielle.

"Nous positionnons notre entreprise sur le thème "apportez votre propre génération", et nous sommes particulièrement bien placés pour y parvenir", a déclaré John Ketchum, directeur général de NextEra, lors d'une conférence d'investisseurs.

NextEra et Google Cloud prévoient également de lancer un produit alimenté par l'IA d'ici la mi-2026 qui aidera à gérer le travail sur le terrain, à prédire les problèmes des équipements énergétiques et d'autres fonctions visant à accroître la fiabilité du réseau, ont déclaré les entreprises.

NextEra a déclaré qu'elle prévoyait d'ajouter 15 gigawatts, voire beaucoup plus, de nouvelle production d'énergie pour les centres de données d'ici 2035.

REGAIN D'INTÉRÊT POUR L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

En octobre, NextEra a annoncé qu'elle redémarrerait sa centrale nucléaire Duane Arnold dans l'Iowa pour alimenter les centres de données de Google GOOGL.O dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans.

La recherche par l'industrie technologique de quantités massives d'électricité pour le traitement de l'intelligence artificielle a ravivé l'intérêt pour l'approvisionnement en énergie nucléaire, qui comprend le redémarrage de réacteurs complètement arrêtés, l'augmentation de la capacité des centrales en exploitation et la conclusion de contrats pour l'électricité provenant de futurs petits réacteurs modulaires.

Cette demande d'électricité a également stimulé le développement de l'énergie au gaz naturel, qui est plus rapide à construire que l'énergie nucléaire, mais qui produit des émissions de gaz à effet de serre.

NextEra a déclaré qu'elle prévoyait d'annoncer de nouveaux contrats d'électricité au gaz naturel pour les centres de données dans les 12 à 24 mois à venir.

Outre l'annonce de Google, NextEra a déclaré avoir signé 11 accords d'achat d'électricité et deux accords de stockage d'énergie avec Meta, pour un total de plus de 2,5 GW de contrats énergétiques. Les projets devraient être mis en service entre 2026 et 2028. L'entreprise a également conclu un accord avec WPPI Energy pour continuer à fournir 168 mégawatts de la production de la centrale nucléaire de Point Beach à Two Rivers jusque dans les années 2050.

NextEra prévoit un bénéfice ajusté plus élevé en 2026 ainsi que pour l'année en cours, car elle continue à bénéficier de l'augmentation de la demande d'électricité.

La société prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2025 compris entre 3,62 et 3,70 dollars par action, contre une prévision antérieure comprise entre 3,45 et 3,70 dollars par action.

Pour 2026, elle prévoit un bénéfice ajusté compris entre 3,92 et 4,02 dollars par action, contre une prévision antérieure comprise entre 3,63 et 4,00 dollars par action.