NextEra et Dominion seraient en pourparlers pour créer un groupe de services publics américain d'une valeur de 400 milliards de dollars, selon le Financial Times

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La société américaine d'électricité NextEra Energy NEE.N est en pourparlers en vue d'une fusion avec Dominion Energy D.N , un service public de plus petite taille basé en Virginie, une opération qui donnerait naissance à une entreprise évaluée à environ 400 milliards de dollars, dette comprise, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources.

L'opération, qui devrait prendre la forme d'un échange d'actions, pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, selon l'article. Les discussions se poursuivent, mais les négociations pourraient encore échouer, précise-t-il.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint un deuxième record consécutif en 2025 et devrait encore augmenter au cours des deux prochaines années, principalement en raison de la forte hausse de la demande en électricité des centres de données.

NextEra, basée en Floride et l'un des plus grands développeurs énergétiques au monde, affiche une capitalisation boursière de 194,69 milliards de dollars, contre environ 54,29 milliards de dollars pour Dominion, selon les données de LSEG. Un rapprochement donnerait naissance à l'une des plus grandes entreprises d'électricité des États-Unis en termes de valeur boursière.

L'essor de l'intelligence artificielle pousse les opérateurs de centres de données à conclure des contrats d'approvisionnement avec les services publics, ce qui positionne le secteur pour des bénéfices plus importants alors que la ruée pour répondre à la charge croissante remodèle le marché de l'électricité.