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NextEra et Dominion seraient en pourparlers en vue d'un rapprochement visant à créer un géant américain des services publics évalué à 400 milliards de dollars, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 02:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie d'électricité américaine NextEra Energy NEE.N serait en pourparlers en vue d'une fusion avec son concurrent Dominion Energy D.N , une opération qui donnerait naissance à un géant des services publics d'une valeur d'environ 400 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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