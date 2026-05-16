NextEra et Dominion seraient en pourparlers en vue d'un rapprochement visant à créer un géant américain des services publics évalué à 400 milliards de dollars, selon le Financial Times

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La compagnie d'électricité américaine NextEra Energy NEE.N serait en pourparlers en vue d'une fusion avec son concurrent Dominion Energy D.N , une opération qui donnerait naissance à un géant des services publics d'une valeur d'environ 400 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.