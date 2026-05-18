NextEra Energy va racheter Dominion dans le cadre d'une opération de 66,8 milliards de dollars sur le marché américain de l'électricité

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La compagnie d'électricité NextEra Energy

NEE.N va racheter son concurrent Dominion Energy D.N dans le cadre d'une opération de 66,8 milliards de dollars , qui donnerait naissance à la plus grande compagnie d'électricité des États-Unis, alors que les entreprises s'empressent de tirer parti de la forte hausse de la demande en électricité générée par les centres de données dédiés aux opérations d'intelligence artificielle.

Cette opération, qui constituerait l'une des plus importantes acquisitions du secteur de l'électricité aux États-Unis, s'inscrit dans une vague de consolidation du secteur, les services publics s'efforçant de renforcer leurs portefeuilles pour répondre à la hausse sans précédent de la demande en électricité.

Basée en Floride, NextEra est l'un des plus grands développeurs énergétiques au monde et l'accès au portefeuille de Dominion Energy lui permettrait de s'étendre dans la région de PJM Interconnection et de tirer parti des opportunités en Virginie, l'un des plus grands marchés de centres de données.

Cette transaction s'inscrit dans le prolongement des efforts de NextEra pour répondre à la demande croissante en électricité destinée aux centres de données développés par les géants de la technologie. L'année dernière, le fournisseur d'électricité avait signé un accord avec Google ( GOOGL.O ), filiale d'Alphabet, pour rouvrir une centrale nucléaire dans l'Iowa.

Basée en Virginie, Dominion dispose d’une capacité contractuelle de près de 51 gigawatts pour les centres de données et compte parmi ses clients Alphabet, Amazon AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta META.O , Equinix EQIX.O , CoreWeave

CRWV.O et CyrusOne.

La zone de desserte de Dominion en Virginie comprend la "Data Center Alley" du nord de la Virginie, qui abrite la plus grande concentration de centres de données au monde et l'un des marchés de l'électricité connaissant la croissance la plus rapide à l'échelle mondiale.