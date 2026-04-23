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NextEra Energy progresse grâce à un bénéfice du premier trimestre supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de NextEra Energy NEE.N augmentent de 2,1 % à 91,88 $ avant le marché

** La société de services publics américaine dépasse les estimations de bénéfices du 1er trimestre , aidée par une forte performance de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables et par une augmentation de la demande d'électricité

** BPA ajusté de 1,09 $ au 1er trimestre par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 96 cents, selon les données de LSEG

** A la dernière clôture, l'action NEE a progressé de 12,11 % depuis le début de l'année

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NEXTERA ENERGY
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