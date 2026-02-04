 Aller au contenu principal
NextEra Energy progresse grâce à l'élargissement de l'accord avec Xcel Energy
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de l'entreprise de services publics américaine NextEra Energy NEE.N augmentent de 1,6 % à 90,25 $

** La filiale de la société signe un protocole d'entente (MOU) avec Xcel Energy afin d'accélérer la fourniture de ressources de production pour desservir les clients à forte charge, y compris les centres de données

** Le protocole d'entente représente une expansion de la relation commerciale de longue date entre XEL et NEE

** Un accord formel de développement conjoint devrait être signé dans les mois à venir

** Les entreprises s'attendent à soutenir les opportunités existantes et nouvelles de grandes charges à travers les territoires de service de Xcel Energy grâce à une collaboration améliorée sur la production, le stockage et les investissements de transmission associés

** Les actions de XEL ont augmenté d'environ 1 % pour atteindre 76,4 $

** En 2025, NEE a augmenté de ~12%

