 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

JO: le fondeur Desloges offre la première médaille à la France, en argent, Klaebo en or
information fournie par AFP 08/02/2026 à 13:44

Mathis Desloges célèbre sa médaille d'argent au skiathlon, la première médaille de l'équipe de France aux JO de Milan Cortina, le 8 février 2026 à Tesero ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Mathis Desloges célèbre sa médaille d'argent au skiathlon, la première médaille de l'équipe de France aux JO de Milan Cortina, le 8 février 2026 à Tesero ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le fondeur Mathis Desloges a offert la première médaille à la France lors des JO-2026, en argent en skiathlon, derrière le grand favori, le Norvégien Johannes Klaebo, médaillé d'or, dimanche à Tesero.

Le Norvégien Martin Nyenget complète le podium dans cette première course masculine de ski de fond des JO de Milan Cortina.

A 23 ans, Desloges est le premier Français à remporter une médaille olympique individuelle depuis Roddy Darragon (argenté également) lors des Jeux de Turin en 2006.

Mathis Desloges, qui participe à ses premiers Jeux, termine donc derrière le meilleur fondeur du monde Klaebo, une performance magnifique.

Le Norvégien de 29 ans ambitionne de battre le record de titres olympiques, tous sports confondus, lors des JO d'hiver.

Le natif de Trondheim, qui a tout gagné lors des Mondiaux chez lui l'an passé, compte désormais six médailles d'or aux Jeux.

Le record de huit médailles d'or aux Jeux d'hiver est codétenu par trois Norvégiens, les fondeurs Marit Bjorgen et Bjorn Daehlie et le biathlète Ole Einar Bjorndalen.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank