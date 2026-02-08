 Aller au contenu principal
JO 2026/Ski alpin-Lindsey Vonn, déjà blessée au genou, chute dans la descente
information fournie par Reuters 08/02/2026 à 12:20

Ski alpin - Descente féminine

‍L'Américaine Lindsey Vonn a chuté dimanche ‌dans la première partie de la ​descente olympique de ⁠Cortina d'Ampezzo dont elle a pris ⁠le ‍départ malgré ⁠une rupture du ligament croisé antérieur ​du genou gauche, une contusion osseuse et ⁠des lésions ​au ménisque.

La championne ​olympique de ​la descente 2010, ​âgée ⁠de 41 ans, avait subi cette sérieuse blessure lors ‌d'une lourde chute à Crans-Montana (Suisse) la semaine dernière.

(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent ‌Daheron)

