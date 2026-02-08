JO 2026/Ski alpin-Lindsey Vonn, déjà blessée au genou, chute dans la descente

Ski alpin - Descente féminine
L'Américaine Lindsey Vonn a chuté dimanche dans la première partie de la descente olympique de Cortina d'Ampezzo dont elle a pris le départ malgré une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, une contusion osseuse et des lésions au ménisque.
La championne olympique de la descente 2010, âgée de 41 ans, avait subi cette sérieuse blessure lors d'une lourde chute à Crans-Montana (Suisse) la semaine dernière.
(Reportage d'Alan Baldwin, version française Vincent Daheron)
