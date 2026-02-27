 Aller au contenu principal
NextEra Energy en hausse après une vente obligatoire de 2 milliards de dollars de titres convertibles
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février -

** Les actions de NextEra Energy NEE.N ont augmenté de 0,2 % à 91,55 $ après avoir obtenu une augmentation de capital

** La société mère de Florida Power & Light a annoncé jeudi la vente () de 2 milliards de dollars d'unités d'actions à 3 ans obligatoirement convertibles à 50 $

** Les distributions annuelles sur les unités seront au taux de 7,375 %; la partie supérieure de la fourchette de prix convertible de 91,99 $ à 115 $ représente une prime de 25 % par rapport à la dernière clôture de l'action à la Bourse de New York, qui était de 91,99 $

** La clôture ajustée pour les actions NEE le jeudi est de 91,37 $ pour refléter l'ex-dividende de l'action (~0,62 $) le vendredi

** Les actions de NEE ont chuté de 3,3 % jeudi après que la société a lancé l'offre () pour financer des investissements dans des projets d'énergie et d'électricité, et d'autres fins générales, y compris le remboursement du papier commercial

** Les actions de NEE ont chuté de 3 % jeudi après que la société ait lancé une offre pour financer des investissements dans des projets d'énergie et d'électricité et d'autres objectifs généraux, y compris le remboursement de papier commercial

** La société a une capitalisation boursière d'environ 192 milliards de dollars

** Le mois dernier, NEE a déclaré qu'elle envisageait une expansion de l'énergie nucléaire () pour fournir de l'électricité aux centres de données

** Jusqu'à jeudi, les actions ont augmenté de ~15% depuis le début de l'année, surpassant la progression de 10% de l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU . L'action a atteint un record intrajournalier de 95,91 $ le mercredi

** La note moyenne de 26 analystes est "buy"; PT médian $95, selon les données de LSEG

