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NextEra Energy/Dominion Energy : une fusion historique à 66,8 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 14:32

Le géant américain de l'énergie, NextEra Energy, Inc. a annoncé ce lundi la signature d'un accord définitif en vue de fusionner ses activités avec celles de Dominion Energy, Inc.(producteur et distributeur d'électricité, basée à Richmond, en Virginie). Cette transaction, réalisée entièrement en actions, s'élève à 66,8 milliards de dollars.

Modalités financières et actionnariat

A la clôture de l'opération, les actionnaires de Dominion Energy recevront un ratio fixe de 0,8138 action NextEra Energy pour chaque action détenue.

A l'issue de la fusion, les actionnaires de NextEra Energy détiendront environ 74,5% de la nouvelle entité, contre 25,5% pour ceux de Dominion Energy.

Cette fusion donnera naissance à la plus grande entreprise de services publics d'électricité régulés au monde, consolidée par la première plateforme d'infrastructures et de développement énergétiques d'Amérique du Nord.

Le groupe fusionné opérera sous le nom de NextEra Energy et sera coté à la Bourse de New York sous le symbole NEE. Il conservera un ancrage local fort avec un double siège social à Juno Beach (Floride) et à Richmond (Virginie), tandis que le siège opérationnel existant de Dominion Energy South Carolina sera maintenu à Cayce (Caroline du Sud). Les filiales de services publics de Dominion Energy continueront d'exercer leurs activités sous les noms de Dominion Energy Virginia, Dominion Energy North Carolina et Dominion Energy South Carolina.

Gouvernance et direction

Concernant la direction, John Ketchum occupera les postes de président du conseil d'administration et de directeur général (CEO) de l'entité combinée. Robert Blue exercera les fonctions de président-directeur général des activités régulées et siègera au conseil d'administration. Enfin, Edward Baine sera le président-directeur général de Dominion Energy Virginia, Keller Kissam celui de Dominion Energy South Carolina, et Scott Bores celui de Florida Power & Light Company.

Régulée à plus de 80%, la nouvelle entité gérera environ 10 millions de comptes clients à travers la Floride, la Virginie, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Elle affichera une capacité de production de 110 gigawatts (GW) issue d'un mix énergétique diversifié.

A plus long terme, l'entreprise combinée s'appuiera sur des effets d'échelle et de gains d'efficacité opérationnelle et de capital pour réaliser en très grand nombre des investissements afin de répondre à la demande croissante en électricité.

De plus, la nouvelle entité s'engage à accorder 2,25 MdsUSD de crédits sur facture aux clients de Dominion Energy en Virginie, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud, répartis sur les deux années suivant la clôture de la transaction.

Grâce à des moteurs de croissance équilibrés entre activités régulées et contrats à long terme, ainsi qu'un vivier de projets de forte puissance ( large-load ) de plus de 130 GW, la nouvelle entité profitera de multiples leviers de croissance.

Elle disposera de la taille, du bilan financier et des meilleures compétences opérationnelles, logistiques, de construction et technologiques du secteur pour réaliser les investissements nécessaires dans la production, le transport et le réseau. Cela lui permettra de servir au mieux ses clients, de soutenir la croissance économique et de répondre de manière rentable à la flambée de la demande d'électricité, tout en maintenant des tarifs abordables.

"La demande d'électricité augmente plus rapidement qu'elle ne l'a fait depuis des décennies. Les projets deviennent de plus en plus vastes et complexes. Les clients ont besoin d'une énergie abordable et fiable dès maintenant, et non dans plusieurs années. Nous unissons NextEra Energy et Dominion Energy parce que la taille compte plus que jamais - non pas pour le simple plaisir d'être grands, mais parce que cette envergure se traduit par des gains d'efficacité opérationnelle et financière. Elle nous permet d'acheter, de construire, de financer et d'exploiter plus efficacement, ce qui se traduira à long terme par une électricité plus abordable pour nos clients", a commenté John Ketchum.

Valeurs associées

NEXTERA ENERGY
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