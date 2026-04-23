 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NextEra Energy dépasse les estimations de bénéfices du premier trimestre
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NextEra Energy NEE.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du premier trimestre jeudi, aidé par la forte performance de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables et la demande accrue d'électricité. La société a gagné 1,09 $ par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 96 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

ALPHABET-A
339,3200 USD NASDAQ 0,00%
EXXON MOBIL
149,500 USD NYSE +0,73%
Gaz naturel
2,72 USD NYMEX 0,00%
NEXTERA ENERGY
90,035 USD NYSE -0,63%
Pétrole Brent
101,88 USD Ice Europ +0,32%
Pétrole WTI
92,94 USD Ice Europ +0,22%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank