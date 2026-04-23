NextEra Energy dépasse les estimations de bénéfices du premier trimestre

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NextEra Energy NEE.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du premier trimestre jeudi, aidé par la forte performance de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables et la demande accrue d'électricité. La société a gagné 1,09 $ par action sur une base ajustée pour le trimestre clos le 31 mars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 96 cents par action, selon les données compilées par LSEG.