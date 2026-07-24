NextEra acquiert la totalité des parts d'une centrale nucléaire de l'Iowa qui va être remise en service pour alimenter les centres de données de Google, a déclaré son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions sur la demande en électricité) par Laila Kearney

NextEra Energy NEE.N est désormaisl'unique propriétaire d'une centrale nucléaire désaffectée située dans l'Iowa, qui est en cours de remise en service dans le cadre d'un contrat visant à alimenter les centres de données de Google GOOGL.O , a déclaré vendredi le directeur général de NextEra, John Ketchum . NextEra a racheté les 30 % restants de participation minoritaire dans la centrale nucléaire de Duane Arnold à deux services publics ruraux, environ neuf mois après avoir annoncé son intention de relancer l’exploitation de la centrale. La hausse de la demande en électricité aux États-Unis — alimentée par l’expansion des centres de données des géants de la tech — a donné lieu à de multiples tentatives de redémarrage de réacteurs nucléaires à l’arrêt à travers le pays. Constellation Energy CEG.O est également en train de redémarrer sa centrale nucléaire de Three Mile Island, en Pennsylvanie, grâce à un contrat d’achat d’électricité conclu avec Microsoft. À ce jour, aucun réacteur complètement arrêté n’a encore été remis en service pour produire de l’électricité à des fins commerciales. Lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, M. Ketchum a déclaré que son entreprise était en bonne voie pour produire de l’électricité à partir de cette centrale d’ici début 2029.