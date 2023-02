Nextensa: résultats annuels 2022

Notes du Conseil d’Administration sur l’exercice écoulé 2022





LES FAITS MARQUANTS 2022:

Résultat : Résultat net de 71,3 millions d’euros ou 7,18 euros par action ayant droit au dividende.

Diminution du ratio de la dette financière de 48,6 % à la fin de 2021 à 42,6 % à la fin de 2022. Grâce au succès de la politique de couverture, le coût moyen de financement n’augmente que légèrement, de 2,07% à 2,18%, dans l’environnement actuel des taux d’intérêt. Un portefeuille d’investissement solide : Les revenus locatifs ont augmenté de 2,2 millions d’euros par rapport à l’année dernière et s’élèveront à 67,4 millions d’euros à la fin de 2022. Seule une légère dépréciation des immeubles de placement de 0,90 % de la juste valeur. On note également un nombre important de nouveaux baux , ainsi que des renouvellements de baux.

: Les cessions des immeubles Titanium (LUX), Monnet (LUX) et The Crescent (BE) génèrent une plus-value de 28,3 millions d’euros. Développements innovants : La phase II de Park Lane à Tour & Taxis continue de prendre de l’ampleur. Depuis la commercialisation de ce projet résidentiel, un appartement est réservé tous les 2,3 jours, ce qui représente déjà plus de 120 réservations ou ventes en 2022. On notifie également une forte contribution des développements de bureaux à la Cloche d’Or : ventes des immeubles Kockelscheuer et Darwin I “Bronze Gate” et les locations des bâtiments Darwin II, B&B HOTELS, The Emerald et White House.

: Notre vision ambitieuse et engagée de contribuer à l’objectif “zéro carbone” a été démontrée l’année dernière par les projets de rénovation et de développement Park Lane, Moonar, Monteco et Hôtel des Douanes. Dividende : Proposition d’un dividende brut de 2,60 € par action.





À PROPOS DE NEXTENSA

Nextensa SA est un investisseur et un développeur immobilier mixte. Le portefeuille d’investissements de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (41%), la Belgique (44%) et l’Autriche (15%); sa valeur totale au 31/12/2022 était d’environ 1,28 milliard d’euros.

En tant que développeur, Nextensa est principalement actif dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un portefeuille immobilier mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), l’entreprise travaille en partenariat sur une importante extension urbaine de plus de 400 000 m² composée de bureaux, de commerces et de logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et sa capitalisation boursière s’élève à 519,1 millions d’euros (valeur 31/12/2022).





POUR PLUS D’INFORMATIONS



Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu





