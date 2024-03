NEXTEDIA : REBOND DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE AU S2 2023 - RESULTATS ANNUELS 2023 IMPACTES PAR DES ELEMENTS NON RECURRENTS

Communiqué de presse Puteaux, le 27 mars 2024

REBOND DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE AU S2 2023

EBITDA en augmentation séquentielle de 90% entre S1 2023 et S2 2023

EBITDA en progression semestrielle de 32% entre S2 2022 et S2 2023

RESULTATS ANNUELS 2023 IMPACTES PAR DES ELEMENTS NON RECURRENTS

Hausse de 14% du chiffre d'affaires portée par la croissance organique

Rentabilité en baisse liée à des charges exceptionnelles de restructuration et des coûts d'intégration

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats annuels 2023.

En M€

Procédures d'audit effectuées (*) 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires consolidé 60,5 53,2 +13,7% EBITDA 2,8 3,5 -19,1% Résultat d'exploitation 2,6 3,4 -23,7% Résultat courant avant impôt 1,1 3,3 -67,3% Résultat net 0,7 2,8 -73,5%

(*) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés et sociaux ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis en avril 2024.

Croissance organique soutenue en 2023

En 2023, NEXTEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 60,5 M€, en progression de 13,7% par rapport à l'exercice précédent, incluant un effet périmètre favorable de 1,1 M€ lié la contribution de l'acquisition de MANIKA en juillet 2022.

Cette progression s'est faite harmonieusement entre l'activité de l'Expérience Client (53% du CA) et celle de la CyberSécurité (47% du CA), portée par une croissance organique de près de 10%. Cette dynamique illustre la forte attractivité du positionnement de NEXTEDIA dont le modèle économique s'appuie sur une combinaison de services à forte valeur ajoutée (70% du CA) permettant de générer des revenus associés à l'usage des solutions technologiques de ses partenaires stratégiques (30% du CA).

Une rentabilité opérationnelle en baisse sur l'année mais en net rebond au second semestre

Comme annoncé à l'occasion des résultats du 1 er semestre 2023, NEXTEDIA a pâti de la conjonction de deux facteurs défavorables :

Un coût initial d'investissement en capital humain d'effectifs commerciaux ;

Un taux de facturation en baisse lié à une surcapacité ponctuelle découlant de décalages de projets clients.

Ces effets adverses avaient eu pour conséquence de voir l'EBITDA semestriel se contracter de 53,3% à 1,0 M€.

S'appuyant sur le plan de transformation et d'efficience opérationnelle lancé dès le second trimestre et la poursuite de la croissance de l'activité, NEXTEDIA affiche un EBITDA au 2 ème semestre en net rebond à la fois en séquentiel 2023 mais également par rapport à la performance de 2022.

En M€

Données non auditées S2 2023 S1 2023 Variation

S2 2023/

S1 2023 S2 2022 Variation

S2 2023/

S2 2022 Chiffre d'affaires consolidé 32,0 28,5 +12,1% 28,2 +13,4% EBITDA 1,9 1,0 +89,6% 1,4 +32,0% Résultat d'exploitation 1,9 0,8 +146,0% 1,4 +34,9%

Le résultat d'exploitation annuel ressort à 2,6 M€, faisant ressortir une marge opérationnelle de 4,3% (soit 2,6% pour le S1 2023 et 5,8% pour le S2 2023).

Le résultat financier s'établit à -0,3 M€ en 2023 contre -0,1 M€ en 2022. Cette augmentation est principalement due à la hausse des taux d'intérêt. Le résultat exceptionnel ressort à -1,3 M€. Il intègre essentiellement des coûts de restructuration pour 1,1M€. Après prise en compte d'un impôt sur les sociétés de -0,4 M€, le résultat net annuel 2023 s'établit à 0,7 M€.

Une structure financière solide

Au 31 décembre 2023, NEXTEDIA affiche des fonds propres part du groupe de 29,2 M€, en hausse de 0,5 M€. La variation est essentiellement constituée du résultat net de l'exercice.

Grâce à une réduction de son BFR et une gestion prudente de ses CAPEX, NEXTEDIA présente au 31 décembre 2023 une trésorerie nette de 0,5 M€ à comparer à une dette nette de 0,9 M€ un an plus tôt, soit une amélioration de 1,4M€ sur l'exercice, illustrant une structure financière particulièrement solide.

Perspectives favorables

NEXTEDIA va poursuivre en 2024 son plan de transformation opérationnelle visant à accroître la récurrence de ses revenus et à tirer parti des opportunités de développement de ses deux segments d'activité porteurs.

Dans le domaine de l'Expérience Client, Nextedia s'impose, avec son partenariat SALESFORCE, comme un acteur de référence pour les entreprises grâce à des solutions intégrant l'Intelligence Artificielle pour propulser leur relation client, maximiser la performance globale et stimuler la croissance.

Dans le domaine de la CyberSécurité, NEXTEDIA fournit des réponses expertes et customisées pour sécuriser les systèmes d'information de ses clients. Le Groupe propose désormais une offre de services managés aux entreprises qui leur permet d'augmenter significativement leur niveau de protection face aux cyberattaques en bénéficiant à la fois d'une détection des menaces plus performante et d'une analyse en temps réel (24h/24 – 7j/7).

« Les résultats financiers de 2023 sont particulièrement contrastés avec un 1 er semestre très défavorable et un fort rebond au 2 ème semestre. Nous avons beaucoup investi dans notre capital humain et dans la réorganisation de notre groupe après les acquisitions intervenues au cours des dernières années. Le ralentissement économique du début de l'année a accentué l'effet ciseau mais nous avons su être agiles pour redresser très rapidement la trajectoire. Nous restons persuadés de la bonne orientation de nos deux marchés phares et allons poursuivre l'amélioration de notre efficience opérationnelle en 2024 » déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires S1 2024 le 17 juillet 2024, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

