NEXTEDIA : NEXTEDIA : Résultats semestriels 2022 solides

Résultats semestriels 2022 solides

Croissance organique de l'activité (+4,0%)

EBITDA en hausse de 10,7%

Résultat Net en progression de 21,1%

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), société spécialisée dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2022.

En M€ (données non auditées) S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires consolidé 25,0 24,1 +4,0% EBITDA 2,1 1,9 +10,7% Résultat d'exploitation 2,0 1,8 +13,7% Résultat exceptionnel -0,1 -0,1 NS Impôt sur le résultat -0,5 -0,5 NS Résultat net 1,5 1,2 +21,1%

Résilience de l'activité dans un contexte économique instable

NEXTEDIA affiche au 1 er semestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé en progression de 4,0% à 25,0 M€.

Positionné sur deux marchés phares bien orientés, la Cybersécurité et l'Expérience Client, le Groupe s'inscrit dans une dynamique positive de croissance avec une demande clients soutenue et un modèle économique qui fait la part belle aux revenus issus de l'usage de la Technologie (24% du total au S1 2022).

NEXTEDIA tire parti d'une part grandissante de revenus récurrents ou associés à des contrats de long terme qui lui permettent de dégager un socle de chiffre d'affaires sécurisé, année après année, et de s'affranchir pour partie des aléas extérieurs.

Amélioration de la profitabilité

L'EBITDA s'établit à 2,1 M€, en hausse de 10,7%. Cette augmentation plus forte que celle de l'activité a été portée par:

l'amélioration des marges des contrats

la maîtrise des coûts de structure

Cette amélioration attendue a également permis au Groupe de lancer un plan d'investissement significatif au 1 er semestre qui va s'accroitre au cours du second. Il porte sur 3 axes :

le capital humain , au travers de recrutements et de la promotion de collaborateurs à fort potentiel

, au travers de recrutements et de la promotion de collaborateurs à fort potentiel le développement régional ciblé pour être au plus proche des besoins clients

pour être au plus proche des besoins clients le renforcement de la proximité auprès des partenaires stratégiques.

Après prise en compte de dotations aux amortissements et provisions de 0,1 M€, le Résultat d'exploitation consolidé du 1 er semestre 2022 ressort à 2,0 M€, soit une progression de 13,7% par rapport à la même période de 2021.

Le Résultat net du 1 er semestre 2022 atteint 1,5 M€ en hausse de 21,1% par rapport au 1 er semestre 2021. La marge nette du Groupe s'établit à 5,9% en croissance de 0,8 pt.

Structure financière toujours solide avec une dette nette maîtrisée

Au 30 juin 2022, le montant de la dette brute, qui inclut essentiellement de l'endettement bancaire, s'élève à 6,7 M€. Les disponibilités se montent à 5,6 M€. En conséquence, la dette nette ressort à 1,1 M€, soit moins de 0,3x l'EBITDA 2021.

Les fonds propres part du Groupe atteignent 27,5 M€, soit une hausse de 2,6 M€ par rapport à la situation du 31 décembre 2021. La variation intègre pour 0,6 M€ d'augmentation de capital, de 1,5 M€ de contribution du résultat net semestriel et de 0,5 M€ d'impact de variation de périmètre lié à la consolidation d'ANETYS.

Perspectives

NEXTEDIA va poursuivre le déploiement de son plan AMBITIONS 2025 visant à affirmer son positionnement d'acteur référent de la Tech sur ses deux métiers phares.

Cet ambitieux challenge, qui fédère l'ensemble des collaborateurs du Groupe, devrait permettre à NEXTEDIA de doubler de taille à l'horizon de 3 ans. Pour ce faire, NEXTEDIA continue activement son programme de croissance externe, qui contribuera favorablement à l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 100 M€ à fin 2025 .

Le Groupe privilégiera des cibles lui permettant d'accélérer la transformation de son business model vers plus de revenus récurrents et long terme.

Avec un niveau d'endettement net très raisonnable, et qui devrait continuer de s'améliorer, NEXTEDIA prévoit de recourir de manière optimale aux financements des futures acquisitions par endettement pour limiter le paiement en titres et la dilution des actionnaires.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2022 : le 15 février 2023, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley - dbley@capvalue.fr - Tel : 01 80 81 50 00

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mp1yaJxqaZrHyXByZZ5sZ2hjZmuVmGnFmGKdxZNwZp+Zm52TmpmXmZWWZnBnmGVp

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76303-nextedia-cp-rs2022-21.09.22.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com