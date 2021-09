NEXTEDIA : NEXTEDIA : RESULTATS SEMESTRIELS 2021 TRES BIEN ORIENTES

RESULTATS SEMESTRIELS 2021 TRES BIEN ORIENTES



Croissance soutenue de l'activité (+21,6% pro-forma)

EBITDA multiplié par 3,5

Marge opérationnelle à 7,5% (+3,3 pts)

Désendettement net total au 30 juin 2021

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), société spécialisée dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2021.

En M€ S1 2021 S1 2020 Variation Variation*pro-forma Chiffre d'affaires consolidé 24,1 11,8 +104,3% +21,6% EBITDA 1,9 0,5 +247,1% Résultat d'exploitation 1,8 0,5 +265,1% +320,8% Résultat exceptionnel -0,1 1,5 ns Résultat net 1,2 1,9 -36,8%

*en incluant rétroactivement sur tout l'exercice 2020 la société Anetys acquise en novembre

Redémarrage de l'activité au S1 2021

NEXTEDIA affiche au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 24,1 M€, soit plus du double de celui réalisé sur la même période de 2020. L'activité a bénéficié non seulement de l'intégration de la société ANETYS, spécialisée sur les métiers de la Cybersécurité et du Cloud, acquise en novembre dernier mais également de la forte dynamique du métier historique de Customer Expérience. La croissance pro-forma globale ressort ainsi à 21,6%.

L'évolution du positionnement de NEXTEDIA sur des segments de marché très porteurs, tels que la Cybersécurité, le Cloud ou encore le Digital Workspace, a permis un redémarrage fort de son activité après 12 mois de conjoncture économique déprimée due à la crise sanitaire.

NEXTEDIA a également apporté une attention particulière à développer et renforcer ses partenariats stratégiques. Ainsi ANETYS a fait son entrée en mars 2021 parmi le cercle très fermé des 22 Partenaires Mondiaux « Managed Detection and Response », de Palo Alto Networks tandis qu'Almavia CX obtenait en juin 2021 le niveau Crest dans le cadre du programme Consulting Partner de Salesforce.

En parallèle le groupe a préparé au S1 2021 le lancement d'ANETYS ACADEMY, un incubateur de ses futurs talents afin de les faire monter en compétences de façon accélérée sur les technologies les plus demandées du marché à travers un cursus de formation.

Fortes synergies opérationnelles avec l'intégration d'ANETYS

Grâce à son expérience d'intégration de nouvelles sociétés dans son groupe, NEXTEDIA a rapidement mis en place les indicateurs nécessaires au suivi de la performance d'ANETYS et pris les mesures nécessaires à l'amélioration de sa rentabilité. Sa marge opérationnelle, qui était légèrement négative au S1 2020, s'est nettement redressée et atteint un taux de 5,4% au S1 2021.

S'agissant d'Almavia CX, la croissance de l'activité au S1 2021, la montée en puissance des grands projets plus profitables et l'optimisation de certains coûts de structure ont permis au pôle Customer Expérience d'accroître sa profitabilité opérationnelle qui passe de 4,2% à 9,3%.

En conséquence, le Résultat d'exploitation consolidé du 1er semestre 2021 ressort à 1,8 M€, soit une multiplication par 3,7 par rapport à la même période de 2020 et par 4,2 en retenant l'approche pro-forma.

Le Résultat net du 1er semestre 2021 atteint 1,2 M€ en baisse de 36,8% par rapport au 1er semestre 2020. Il convient de rappeler qu'au 1er semestre 2020 avait été constaté un produit exceptionnel sur opération en capital de 1,7 M€, relatif à un litige devenu sans objet. Retraité de cet effet de base, le Résultat net du S1 2021 aurait affiché une croissance élevée liée à l'appréciation de la rentabilité opérationnelle.

Structure financière solide

Au 30 juin 2021, le montant de la dette brute, qui inclut l'endettement bancaire à hauteur de 7,0 M€ et les engagements maximaux de earn-out à payer sur les 3 prochaines années pour un montant de 2,0 M€, s'élève à 8,9 M€, en diminution de 1,1 M€ par rapport au 31 décembre 2020. Le Groupe a souhaité prolonger certains PGE négociés en 2020 pour conserver le maximum de flexibilité dans sa structure financière.

Les disponibilités à 9,2 M€ progressent de 1,8 M€. En conséquence, la trésorerie nette ressort à 0,3 M€ à comparer avec une dette nette de 2,6 M€ constatée à fin décembre 2020.

Les fonds propres part du Groupe atteignent 24,5 M€, soit une hausse de 1,3 M€ par rapport à la situation du 31 décembre 2020. La variation intègre pour 0,1 M€ d'augmentation de capital et 1,2 M€ de contribution du résultat net semestriel.

Perspectives

Avec la reprise de son activité au S1 2021, NEXTEDIA affiche sa grande confiance dans la poursuite d''une croissance pérenne et rentable dans les prochains semestres. La bonne orientation de tous ses marchés phares, Cybersécurité, Cloud, Digital Workspace et Expérience Client, telle que constatée depuis le début de l'année va conduire le groupe à accélérer le recrutement d'experts pour accompagner les projets de ses clients. NEXTEDIA anticipe ainsi d'intégrer 80 nouveaux collaborateurs dans les 12/18 prochains mois.

Fidèle à sa stratégie de build-up et compte-tenu de sa structure financière totalement désendettée, le Groupe reste à l'écoute d'opportunités de croissance externe qui lui permettraient de renforcer ses capacités dans ses propres domaines d'expertise ou de compléter son offre.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2021 : le 16 février 2022, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley - dbley@capvalue.fr - Tel : 01 80 81 50 00

Communication corporate : Mylène Larochelle - mylene.larochelle@nextedia.com

