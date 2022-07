NEXTEDIA : NEXTEDIA : POURSUITE DE LA CROISSANCE AU 1ER SEMESTRE 2022

Poursuite de la croissance au 1 er semestre 2022

Chiffre d'affaires : 25,0 M€ (+4,0% en organique)

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires à fin juin 2022.

Au 30 juin

en M€, French GAAP,

comptes non audités. S1 2022 S1 2021 Variation Chiffre d'affaires consolidé 25,0 24,1 +4,0%

Montée en puissance du modèle de revenu récurrent

Dans une conjoncture économique qui s'est tendue au printemps 2022, NEXTEDIA affiche au 1 er semestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé en croissance à 25,0 M€, soit une hausse de 4,0% par rapport à la même période de 2021.

Cette progression est le résultat de la bonne orientation de ses deux marchés phares, la Cybersécurité et l'Expérience Client, qui bénéficient d'une demande soutenue en provenance de la base installée mais également des nouveaux clients. La transformation nécessaire des entreprises dans ces domaines d'activité nécessite une expertise technologique pointue, qu'apporte NEXTEDIA dans le cadre de ses offres de solutions.

La part de la Technologie dans le chiffre d'affaires de NEXTEDIA est en croissance régulière. Elle représente 30% du total, le solde restant réalisé dans les Services. En parallèle, conformément à son plan stratégique AMBITIONS 2025, NEXTEDIA favorise la montée en puissance de revenus récurrents avec la mise en place de contrats pluriannuels. La transformation du modèle économique souhaitée par le groupe se traduit ainsi par l'étalement dans le temps de la reconnaissance du revenu, ce qui influe actuellement sur le niveau de croissance.

Mise en œuvre du plan AMBITIONS 2025

Dans le prolongement de la publication de son nouveau plan stratégique, NEXTEDIA entend accélérer son développement avec l'exploitation de solutions logicielles, en propre ou tierces, qui lui permette d'affirmer son rôle d'expert technologique.

Par ailleurs, le groupe va poursuivre sa mission de consolidateur du secteur avec une politique de croissance externe volontariste. Le rachat récent de MANIKA illustre cette stratégie de build-up fondée sur des opérations qui fédèrent le management des sociétés acquises dans le groupe NEXTEDIA afin de créer le maximum de synergies et de valeur.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2022 : 21 septembre 2022, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lZqdZchnYpiVnZ5rZMZpbJWXmGdilmDKl2aXlZNuk53JanKSymeTa5ebZnBmm2Zm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75610-nextedia-cp-ca-s12022-20.07.22.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com