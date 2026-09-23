NEXTEDIA : HAUSSE DE +4,1% DU RÉSULTAT NET SEMESTRIEL

Communiqué de presse Puteaux, le 23 septembre 2026

HAUSSE DE +4,1% DU RÉSULTAT NET SEMESTRIEL

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), groupe spécialisé dans les domaines de la Cybersécurité, du Digital et de l'Expérience Client, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2026.

Au 30 Juin

en M€ - French GAAP

Comptes non audités 06.2026 06.2025 Variation Variation à

périmètre constant* Chiffre d'affaires consolidé 28,7 28,9 -0,6% +1,0% EBITDA 1,2 1,4 -15,2% Résultat d'exploitation 1,1 1,3 -14,6% Résultat net 0,9 0,8 +4,1% Résultat net part du groupe 0,8 0,7 +20,8%

(*) Hors contribution d'ORNIDEX au S1 2025, la société ayant été déconsolidée au 1 er janvier 2026

Un chiffre d'affaires en légère progression à périmètre constant

Au 30 juin 2026, NEXTEDIA enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 28,7 M€, en baisse de 0,6% en données publiées mais en croissance de 1,0% à périmètre constant par rapport au 1 er semestre 2025 hors contribution d'ORNIDEX, déconsolidée au 1 er janvier 2026.

Cette performance s'inscrit dans un contexte de forte transformation des métiers de NEXTEDIA, qui vise à recentrer le développement futur du groupe vers des activités à plus haute valeur ajoutée, combinant une forte expertise technologique et une part croissante de revenus récurrents, gages d'une meilleure visibilité.

Par pôle, l'activité Expérience Client s'établit à 14,1 M€ (-2,1% à périmètre constant) et l'activité Cybersécurité & Digital Workspace à 14,6 M€ (+4,2 %).

Un résultat d'exploitation impacté par des éléments non récurrents

Comme indiqué lors des précédentes communications, NEXTEDIA a poursuivi ses mesures de restructuration, afin d'adapter son organisation à son recentrage stratégique. En conséquence, la société a enregistré au cours du 1 er semestre 2026 près de 0,3 M€ de charges non récurrentes liées à des départs. Après prise en compte de ces éléments, l'EBITDA recule de 15,2% au 1 er semestre 2026 et ressort à 1,2 M€.

Après imputation des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation s'établit à 1,1 M€, en diminution de 14,6% en données publiées. Hors contribution d'ORNIDEX et hors coûts de restructuration sur les deux périodes, le résultat d'exploitation ajusté ressort à 1,4 M€, en hausse de 3,7% par rapport au S1 2025. Cette amélioration reflète les premiers effets de la transformation engagée et de l'adaptation de la structure de coûts mise en œuvre par le Groupe.

Après prise en compte d'un résultat financier et exceptionnel de +0,1 M€ et d'un impôt sur les sociétés de -0,4 M€, le résultat net semestriel ressort à 0,9 M€, en hausse de 4,1% par rapport à la même période l'an dernier. Le résultat net part du groupe s'établit à 0,8 M€ (+20,8%) et bénéficie de la baisse des intérêts minoritaires, consécutive à la sortie d'ORNIDEX et au renforcement du Groupe au capital de MAVERICX et VYGANCE.

Poursuite du désendettement et trésorerie nette positive

Au 30 juin 2026, les capitaux propres part du groupe atteignent 32,0 M€, en hausse de 0,4 M€ par rapport à la situation du 31 décembre 2025. Cette variation reflète le résultat du semestre, partiellement compensé par les effets de périmètre liés à la sortie d'ORNIDEX et au rachat de minoritaires de MAVERICX et VYGANCE, désormais détenues respectivement à 84% et 68%.

Les flux de trésorerie générés par l'exploitation s'élèvent à +0,6 M€ sur le semestre. L'endettement financier brut s'établit à 3,9 M€, en baisse de 0,8 M€ sous l'effet des remboursements d'emprunts. Compte tenu de disponibilités de 4,7 M€ à fin juin 2026, la trésorerie nette ressort positive à 0,8 M€, illustrant une structure financière solide. NEXTEDIA détient par ailleurs près de 3,5 millions d'actions d'autocontrôle, comptabilisées pour 1,7 M€.

Perspectives

Dans un contexte de révolution technologique portée par l'IA et la généralisation du cloud, NEXTEDIA confirme la pertinence de son positionnement sur ces marchés à fort potentiel. Toutefois, la conjoncture économique dégradée en France et l'allongement des processus de décision des entreprises appellent à la prudence sur l'évolution de l'activité sur le second semestre.

" Les performances de NEXTEDIA au 1 er semestre 2026 confirment la pertinence de notre réorientation stratégique, rendue possible par la forte mobilisation de toutes les équipes. Dans un marché peu prévisible, nous devons tirer parti des opportunités offertes par l'IA et le cloud en rendant notre modèle toujours plus flexible et adaptable. Cela passera par des investissements ciblés dans l'innovation et dans les compétences clés, au service d'une croissance durable et rentable." déclare Marc NEGRONI, Président Directeur Général de Nextedia.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2026 : le 17 février 2027, après Bourse.

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Digital et de l'Expérience Client.

Avec plus de 200 experts, NEXTEDIA apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnel de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT.

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley – dbley@capvalue.fr Tél : 01 80 81 50 00