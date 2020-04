NEXTEDIA : COVID ­19 : Report de l'Assemblée Générale annuelle de la société NEXTEDIA

COVID ­19 : Report de l'Assemblée Générale annuelle de la société NEXTEDIA

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), expert de la transformation digitale centrée sur la Relation Client, l'Expérience Client et le Smart Data, annonce aujourd'hui le report de son assemblée générale initialement prévue le 10 juin prochain.

Dans le contexte exceptionnel de la pandémie du Covid-19 et des mesures de restrictions de circulation des personnes qui en résultent, le Conseil d'Administration a pris la décision, en accord avec certaines dispositions de la loi d'urgence du 23 mars 2020 de reporter l'Assemblée Générale annuelle initialement fixée au mercredi 10 juin 2020 à une date ultérieure, et au plus tard au 30 septembre 2020.

La Société annoncera la date précise à laquelle se tiendra l'Assemblée Générale Annuelle dès lors qu'elle disposera d'une meilleure visibilité sur la fin du confinement actuel.

La société NEXTEDIA tient, avant toute chose, à assurer la santé et la sécurité de ses salariés, de ses prestataires ainsi que de ses actionnaires, tout en préservant leurs droits de participation dans les meilleures conditions à l'Assemblée Générale annuelle.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires semestriel 2020 : 22 juillet 2020, après Bourse.

À propos de NEXTEDIA

NEXTEDIA est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l'Expérience Client et du Digital Marketing.

Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu'à la mise en œuvre des principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d'expertise :

Gestion de la Relation Client omnicanale (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)

(CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales) Data & Digital Marketing (Customer Journey, Marketing Automation, Data Science)

(Customer Journey, Marketing Automation, Data Science) Digital Interactive (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)

(Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience) Digital Transformation (Product Owner, Coach Agile, Business Analyst, RPA et Cybersécurité)

NEXTEDIA intervient auprès des Grands comptes et du Mid Market sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA regroupe les filiales Ioocx (Pôle Data & Digital Marketing), Almavia (Pôle de la gestion Relation Client Omnicanal), Novactive et Yuseo (Pôle Digital Interactive).

Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Contacts

Investisseurs : investisseurs@NEXTEDIA.com

Communication financière : Cap Value, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00