NEXTEDIA : CONSTITUTION D'ALMAVIA CX, LA DIVISION CUSTOMER EXPERIENCE DU GROUPE NEXTEDIA

CONSTITUTION D'ALMAVIA CX,

LA DIVISION CUSTOMER EXPERIENCE DU GROUPE NEXTEDIA

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT) annonce la création d'ALMAVIA CX qui est à la fois le nom de la marque et de la division regroupant toutes les activités historiques du Groupe en lien avec l'Expérience Client sous une même bannière et avec un management commun.

Depuis 2012, NEXTEDIA a accompli un vaste plan de développement afin de devenir un acteur de référence sur les domaines stratégiques de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workplace et de l'Expérience Client.

Ce plan s'est concrétisé par de multiples acquisitions : Yuseo (Expérience Utilisateur), Novactive (Web et Mobile), ESI Digital (Conseil), Almavia (CRM et Centre de contacts) et Anetys (Cybersécurité et Digital Workspace) mais aussi par des prises de participation chez Ioocx (Marketing Automation, Data) et Sullivan Cloud (Google Cloud).

Le regroupement des filiales Almavia, ESI Digital, Novactive et Yuseo sous la marque ALMAVIA CX permet au Groupe d'affirmer son positionnement de leader de l'Expérience Client et de couvrir toute la chaîne de valeur de ce domaine en pleine croissance :

Management & Transformation : accompagner les opportunités de croissance et de transformation de l'Expérience Client propres aux métiers de nos clients.

« ALMAVIA CX, aujourd'hui, ce sont plus de 220 experts aux expertises complémentaires. La création d'ALMAVIA CX concrétise notre volonté de mettre en commun ces savoir-faire et de travailler ensemble pour le plus grand bénéfice de nos projets, de nos clients, de nos collaborateurs et de nos partenaires. Cette nouvelle identité reflète notre objectif d'accompagner les évolutions digitales de nos clients, notre engagement à leurs côtés et notre capacité à leur proposer des expériences fluides, durables, performantes et sur la totalité des canaux. » Pierre Trognon, Directeur Général Délégué du Groupe NEXTEDIA, en charge d'ALMAVIA CX.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

