NEXTEDIA : ANETYS, POLE CYBERSECURITE ET DIGITAL WORKPLACE DU GROUPE NEXTEDIA, EST LE PREMIER PARTENAIRE FRANÇAIS A INTEGRER L'OFFRE DE SERVICE MANAGED DETECTION AND RESPONSE DE PALO ALTO NETWORKS

ANETYS, POLE CYBERSECURITE ET DIGITAL WORKPLACE DU GROUPE NEXTEDIA, EST LE PREMIER PARTENAIRE FRANÇAIS A INTEGRER L'OFFRE DE SERVICE MANAGED DETECTION & RESPONSE DE PALO ALTO NETWORKS

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), spécialisée dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client, est heureux d'annoncer l'entrée d'Anetys parmi le cercle très fermé des 22 Partenaires Mondiaux Managed Detection and Response, de Palo Alto Networks.

Cortex XDR est la première plateforme étendue de détection et de réponse, à utiliser les données intégrées des postes de travail, du réseau, du Cloud et de tiers pour réduire les alertes parasites et se focaliser sur les menaces réelles. En combinant Cortex XDR avec les services MDR, les clients allègent la charge de travail des opérations de sécurité quotidiennes et bénéficient de services de conseil, d'analytique, de métriques de détection et de réponse modernes basés sur l'IA, offrant ainsi une visibilité sur toute l'infrastructure de l'entreprise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Palo Alto Networks s'associe à des prestataires leaders pour offrir la combinaison la plus complète d'analystes expérimentés, de processus opérationnels matures et de produits de sécurité les plus performants du marché. Le statut de partenaire MDR est attribué aux entreprises qui possèdent une expertise approfondie et des capacités de détection et de réponse gérées éprouvées.

En France, Anetys est le premier acteur à avoir été éligible à ce partenariat. Ce qui permet aux experts de manager la solution en lieu et place des clients, tout en répondant aux exigences du leader de la cybersécurité.

Palo Alto Networks compte à ce jour seulement 22 partenaires MDR dans le monde. Dans un contexte de recrudescence des cyberattaques, ce nouveau partenariat va permettre au groupe Nextedia de renforcer l'attractivité de ses offres Cybersécurité et d'accélérer la croissance d'Anetys.

« La désignation MDR de Palo Alto Networks est une nouvelle référence qui démontre que notre groupe se compose de personnes, d'expertises et de solutions pour répondre et protéger les entreprises contre les cyber-menaces d'aujourd'hui. Nous sommes très fiers de ce partenariat qui renforce et souligne l'excellente relation que nous entretenons avec Palo Alto Networks. » Xavier GAVARINI, Directeur Général Anetys.

« Anetys est un partenaire historique de Palo Alto Networks en France : leur statut de partenaire Platinum témoigne de leur investissement continu dans nos technologies et de leur capacité à sécuriser la transformation digitale de leurs clients. Cela se traduit par une expertise et expérience en réseau et sécurité qui en font un acteur compétent notamment sur toutes les problématiques SDWan et Accès distants sécurisés.

Enfin, dans le contexte actuel avec de multiples cyberattaques, Anetys a notamment la capacité à délivrer un service managé de Detection and Response en s'appuyant sur la technologie Cortex XDR de Palo Alto Networks ». Antoine BRIDENNE, Directeur Channel Europe du Sud et Israël de PALO ALTO NETWORKS.

« La collaboration d'Anetys et Palo Alto Networks, autour de Cortex XDR, a démarré en 2016 par de l'intégration : Anetys propose son expertise et son expérience pour implémenter la solution dans les règles de l'art. Puis cette collaboration est passée à la vitesse supérieure en 2020 : Anetys a obtenu l'agrément Managed Detection & Response (MDR) de Palo Alto Networks, et a étoffé le catalogue de ses Services Managés avec l'offre de Maintien en Condition de Sécurité sur Cortex XDR, baptisée MCS XDR.

Ensemble, Anetys et Palo Alto Networks relèvent donc un défi majeur d'aujourd'hui et de demain : protéger les données des entreprises et des services publics pour qu'ils puissent profiter des bénéfices apportés par la digitalisation ». Arnaud BOURGOIN, Responsable Services Managés d'ANETYS.

A propos de Palo Alto Networks

Le leader mondial de la cybersécurité, définit le futur du cloud avec des technologies qui transforment la façon dont les individus et les organismes l'utilisent. Notre mission est d'être le partenaire de référence en sécurité informatique pour protéger notre mode de vie numérique. Nous aidons le monde à relever les plus grands défis du domaine par l'innovation permanente qui s'appuie sur les derniers développements en matière d'intelligence artificielle, d'analyse, d'automatisation et d'orchestration. En proposant une plateforme intégrée et en équipant un écosystème de partenaire en croissance permanente, nous sommes en première ligne pour protéger des dizaines de milliers de sociétés à travers les Clouds, les réseaux et via leurs terminaux mobiles. Notre vision est celle d'un monde où chaque jour est plus sûr que le précédent. Pour plus d'information, consultez www.paloaltonetworks.com.

À propos de NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, doublée d'une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

L'implantation régionale de NEXTEDIA permet d'accompagner ses clients avec la plus grande réactivité, agilité et proximité au travers de ses agences à Paris, Lille, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Toulon.

NEXTEDIA intervient auprès des Grands Comptes, ETI et PME sur les secteurs : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & Energie.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

