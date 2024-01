NEXTEDIA : ANETYS LANCE UNE NOUVELLE OFFRE DE SECURITÉ MANAGÉE BASÉE SUR IBM SECURITY QRADAR SUITE

Communiqué de presse Puteaux, le 17 janvier 2024

ANETYS LANCE UNE NOUVELLE OFFRE

DE SECURITÉ MANAGÉE

BASÉE SUR IBM SECURITY QRADAR SUITE

NEXTEDIA (Euronext Growth Paris, FR0004171346, ALNXT), au travers de sa filiale ANETYS, expert de la cybersécurité, du cloud et du digital workspace, s'associe à IBM, dont il a rejoint l'écosystème de partenaires, pour le lancement d'une nouvelle alliance technologique visant à proposer aux entreprises de moderniser la détection et la réponse face aux cyber menaces à travers un service managé 24/7, basé sur la solution IBM Security QRadar Suite.

IBM Security QRadar Suite

IBM Security QRadar Suite est une suite complète de détection et de réponse face aux cyber menaces, incluant une expérience d'analyse unifiée conçue avec de l'Intelligence Artificielle et des automatisations, permettant d'intervenir plus rapidement tout au long du cycle de vie des incidents.

La solution propose des fonctionnalités permettant de renforcer la sécurité des terminaux et des serveurs, le tout avec une interface utilisateur simplifiée, des flux de travaux connectés au système d'information et des analyses partagées entre les équipes ANETYS et IBM.

Proposition de valeur du partenariat

En combinant la puissance de l'offre IBM Security QRadar Suite à l'offre de services managés d'ANETYS, les entreprises augmenteront considérablement leur niveau de protection en bénéficiant à la fois d'une détection des menaces plus performante et d'une analyse en temps réel (24h/24 – 7j/7). Elles disposeront également de réponses rapides, précises et efficaces pour renforcer de manière proactive leur stratégie de défense contre les cyberattaques ciblant les environnements de travail des utilisateurs.

« La signature de cette collaboration avec IBM est une étape majeure dans le développement de nos activités en CyberSécurité et tout particulièrement de nos Services Managés. La plateforme IBM Security QRadar Suite arme nos experts pour anticiper les attaques en les détectant instantanément, ce qui nous permet d'apporter des réponses rapides et complètes à nos clients. Avec cette alliance, ANETYS franchit un nouveau cap dans la supervision des cybermenaces. Cette nouvelle offre rentre parfaitement dans la stratégie du groupe Nextedia de conclure des partenariats technologiques avec les leaders de la cybersécurité qui renforcent notre expertise et créent de la valeur pour nos clients » a déclaré Marc Negroni, CEO du groupe NEXTEDIA.

A propos du Groupe NEXTEDIA

Le Groupe NEXTEDIA est un acteur technologique spécialisé sur les domaines de la Cybersécurité, du Cloud, du Digital Workspace et de l'Expérience Client.

Avec plus de 300 experts, le Groupe apporte à ses clients un portefeuille de solutions technologiques majeures et stratégiques dans la transformation et la sécurisation de leur entreprise, couplé à une capacité d'accompagnement de bout en bout depuis les activités de conseil jusqu'à la mise en œuvre de projets et le pilotage opérationnels de services récurrents.

Le Groupe NEXTEDIA est coté sur Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2023 : le 15 février 2024, après Bourse.

Contacts

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com

Communication financière : CapValue, Denis Bley- dbley@capvalue.fr Tel : 01 80 81 50 00