NextDecade donne le feu vert au train 5 du projet Rio Grande LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le producteur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré jeudi qu'il avait pris une décision finale d'investissement positive concernant le cinquième train de liquéfaction de son projet d'exportation Rio Grande au Texas.
