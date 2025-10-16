NextDecade donne le feu vert au train 5 du projet Rio Grande LNG

Le producteur américain de gaz naturel liquéfié NextDecade NEXT.O a déclaré jeudi qu'il avait pris une décision finale d'investissement positive concernant le cinquième train de liquéfaction de son projet d'exportation Rio Grande au Texas.