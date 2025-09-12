NextDecade chute après que Morgan Stanley a réduit sa notation et son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions du producteur de GNL NextDecade

NEXT.O chutent de 6,3 % à 7,18 $ après que Morgan Stanley ait abaissé sa note de "Surpondération" à "Égal-pondération"

** MS a également réduit son objectif de prix de 15 $ à 10 $

** La société de courtage indique que la récente décision finale d'investissement de NEXT concernant le train 4 de son projet Rio Grande LNG au Texas a apporté des éclaircissements sur les coûts et le calendrier, mais que la mise à jour des perspectives financières a déçu

** NEXT s'attend maintenant à un flux de trésorerie annuel d'environ 1 milliard de dollars pour les cinq trains, ce qui correspond au bas de la fourchette de 0,9 milliard à 1,3 milliard de dollars qu'elle s'était fixée pour le projet complet à cinq trains

** Les coûts de financement élevés pèsent également sur les perspectives, ajoute MS

** Pour les trains 4 et 5, les taux des accords de vente et d'achat implicites de NEXT sont de 2,54 $ par mmbtu, inférieurs aux prévisions antérieures de MS de 2,63 $

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse d'environ 7 % depuis le début de l'année