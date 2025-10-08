NextDecade chute après le départ de Brent Wahl de son poste de directeur financier

8 octobre - ** Les actions du producteur de GNL NextDecade NEXT.O en baisse de ~4,5 % à 7,1 USD

** La société annonce la démission de son directeur financier, Brent Wahl, à compter du 20 octobre

** NEXT nomme un initié, Mike Mott, au poste de directeur financier intérimaire

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a baissé de ~8% depuis le début de l'année