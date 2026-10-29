NextDecade bondit après l'autorisation par la FERC d'une augmentation de la capacité de Rio Grande LNG et annonce un bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Le cours de l'action du producteur de GNL NextDecade NEXT.O progresse d'environ 10 % pour atteindre 7,15 dollars

** NEXT prévoit une première production de GNL sur son train n° 1 au deuxième trimestre 2027, et l'achèvement du projet au troisième trimestre 2027

** La société indique que l’autorité de régulation a approuvé l’augmentation de la capacité des trains 1 à 5, qui passera de 27 mtpa à 30,15 mtpa

** NEXT développe actuellement les trains 7 et 8 à l’extrémité ouest du site de l’installation de GNL de Rio Grande et prévoit de déposer une demande préalable auprès de l’autorité de régulation, la FERC, avant la fin de l’année

** Plus tôt cette année, NEXT avait indiqué qu’elle évaluait plusieurs zones du site en vue du développement des trains 7 et 8

** La société affiche également au troisième trimestre un résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires de 155,4 millions de dollars, contre une perte de 109,5 millions de dollars il y a un an

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de la séance, l'action affiche une progression de 34,6 % depuis le début de l'année