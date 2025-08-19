Nexstar rachète son petit rival Tegna pour 3,54 milliards de dollars dans un grand accord de télévision locale

L'accord est évalué à 6,2 milliards de dollars, dette comprise

Élargissement de la portée à 80 % des foyers américains de télévision

Les entreprises parient sur des politiques de concurrence plus souples sous l'administration Trump

Nexstar Media a accepté de racheter son petit rival Tegna pour 3,54 milliards de dollars, créant ainsi un géant de la télévision locale qui cherche à mieux concurrencer les Big Tech et les médias nationaux pour obtenir des budgets publicitaires.

L'acquisition de Tegna TGNA.N renforcera la présence de Nexstar dans neuf des dix principaux marchés américains, couvrant 80 % des foyers TV dans des zones géographiques clés, notamment Atlanta, Phoenix et Seattle.

Cela pourrait donner à Nexstar NXST.O , le plus grand opérateur de stations de télévision régionales aux États-Unis, plus de poids auprès des annonceurs et des distributeurs de télévision payante à un moment où les médias locaux sont aux prises avec une baisse des revenus et une perte d'abonnés en raison de la popularité des services de diffusion en continu.

Cette transaction est la dernière en date d'une vague de fusions-acquisitions dans le secteur des médias, les entreprises qui dépendaient autrefois des bénéfices réguliers de la télévision par câble se préparant à un avenir marqué par la diffusion en continu. Au début de l'année, Skydance a fusionné avec Paramount, tandis que Comcast et Warner Bros Discovery ont annoncé leur intention de scinder leurs activités.

Nexstar et Tegna misent sur l'assouplissement des politiques de concurrence sous la présidence de Donald Trump pour promouvoir leur accord dans un secteur qui se méfie depuis longtemps de la consolidation de l'information locale.

La Commission fédérale des communications (FCC) a déclaré en juin qu'elle cherchait à rafraîchir une règle qui plafonne la propriété des stations à une portée combinée de 39 % des foyers américains de télévision. Une cour d'appel a également annulé récemment la règle des "quatre premiers" de la FCC, qui interdisait la propriété de deux stations les mieux notées sur le même marché.

"Les initiatives prises par l'administration Trump offrent aux radiodiffuseurs locaux la possibilité d'étendre leur portée, d'uniformiser les règles du jeu et de concurrencer plus efficacement les grandes entreprises technologiques et les médias traditionnels", a déclaré Perry Sook, directeur général de Nexstar.

Nexstar possède ou s'associe à plus de 200 stations et exploite des marques telles que The CW et NewsNation, tandis que Tegna gère 64 stations et réseaux, dont True Crime Network et Quest.

Les entreprises prévoient des économies annuelles d'environ 300 millions de dollars grâce à cette opération. Nexstar a obtenu un financement de BofA Securities, J.P. Morgan Chase et Goldman Sachs pour financer la transaction, qui devrait être finalisée d'ici le second semestre 2026.

Si Tegna met fin à la fusion pour accepter une offre plus élevée, elle devra verser 120 millions de dollars à Nexstar. Si les régulateurs bloquent l'opération, Nexstar devra 125 millions de dollars à Tegna, selon un document déposé auprès de la SEC.

Après un solide exercice 2024 alimenté par des publicités politiques, le chiffre d'affaires de Tegna a chuté pendant deux trimestres consécutifs, tandis que les bénéfices ont diminué. Nexstar a également fait état de baisses similaires.

L'accord donne à Nexstar un avantage sur ses pairs de la radiodiffusion, a déclaré Justin Nielson, responsable de la recherche Kagan chez S&P Global Market Intelligence.

Toutefois, "dans un contexte de concurrence accrue pour les contenus d'appel, y compris les droits sportifs, des défis majeurs les attendent en termes de perte de parts publicitaires et d'abonnés au profit des grandes entreprises technologiques", a-t-il ajouté.

Les actions de Nexstar ont réduit leurs gains et sont restées stables à la mi-journée, tandis que celles de Tegna ont augmenté de 4 % pour s'échanger à un prix proche de celui de l'offre, soit 22 dollars par action. L'offre évalue Tegna à 6,2 milliards de dollars, dette comprise, et représente une prime de 44 % par rapport au cours de clôture de l'action le 8 août, avant que les rapports ne fassent état d'un possible accord.

BofA Securities, J.P. Morgan Securities LLC et Goldman Sachs & Co. LLC sont les conseillers financiers de Nexstar, tandis qu'Allen & Company LLC est le conseiller financier de Tegna.