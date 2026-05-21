Nexstar demande un examen accéléré de la décision suspendant la fusion avec Tegna

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Nexstar Media Group NXST.O a demandé mercredi soir à une cour d'appel américaine d'accélérer l'examen d'une décision rendue en première instance qui a suspendu sa fusion avec le diffuseur concurrent Tegna, affirmant que ce retard lui avait coûté des dizaines de millions de dollars en gains d'efficacité opérationnelle irrécupérables.

Le 17 avril, un juge californien a temporairement bloqué la conclusion de cette transaction de 6,2 milliards de dollars, contestée par une douzaine de procureurs généraux d'État et par DirecTV.

Cette opération donnerait naissance au plus grand groupe de chaînes de télévision des États-Unis, couvrant 80% des foyers. Nexstar souhaite que la cour d'appel fixe au mois d'août la date des plaidoiries concernant cette opération.