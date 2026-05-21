Nexstar affirme subir des pertes de plusieurs millions de dollars alors qu'elle demande un réexamen rapide de la décision suspendant la fusion avec Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles aux paragraphes 4 à 11) par David Shepardson

Nexstar Media Group NXST.O a demandé mercredi soir à une cour d'appel américaine d'accélérer l'examen d'une décision rendue par un tribunal inférieur qui a suspendu sa fusion avec le diffuseur rival Tegna, affirmant que ce retard lui avait fait perdre des dizaines de millions de dollars qu'il ne pourra jamais récupérer.

Le 17 avril, un juge californien a temporairement bloqué la conclusion de cette transaction de 6,2 milliards de dollars, contestée par une douzaine de procureurs généraux d'État et par DirecTV.

Cette opération donnerait naissance au plus grand groupe de chaînes de télévision des États-Unis, couvrant 80 % des foyers. Nexstar souhaite que la Cour d'appel du 9e circuit des États-Unis fixe au mois d'août la date des plaidoiries concernant cette opération. Une autre contestation est en cours pour déterminer si l'ampleur de l'opération enfreint une loi fédérale limitant la taille des sociétés de radiodiffusion.

Nexstar a déclaré que ce retard entrave sa capacité à recruter des talents et l'empêche de prendre des décisions commerciales cruciales.

La société a averti qu'elle « risquait de perdre de manière irréversible des employés clés et des talents à l'antenne, ainsi que de voir se détériorer des relations commerciales essentielles ». Elle a ajouté que Tegna, qui opère de manière indépendante, ne pouvait pas mettre en œuvre les réductions de coûts que Tegna elle-même avait jugées nécessaires.

Les États, menés par la Californie et New York, affirment que l'accord « concentrerait davantage de programmes audiovisuels entre les mains d'un nombre réduit de personnes, supprimerait des emplois locaux, augmenterait les factures de câble et aurait un impact significatif sur la diffusion d'informations et d'autres contenus médiatiques aux Américains à l'échelle nationale ».

DirecTV fait valoir que l'accord entraînera une hausse irréparable des coûts pour les consommateurs, réduira la concurrence locale, entraînera la fermeture de rédactions locales et augmentera à la fois la fréquence et la durée des coupures de diffusion concernant les principales équipes sportives locales.

Les entreprises ont rapidement conclu l'accord après que le ministère de la Justice et la Commission fédérale des communications l'ont approuvé le 19 mars.

Si le tribunal ne revient pas sur cette décision, le procès concernant ce litige ne devrait pas débuter avant 2027. Les documents judiciaires doivent être déposés avant le 8 juillet.