Nexperia suspend les livraisons de plaquettes à l'usine d'assemblage chinoise, selon une lettre

(Ajout de citations de la lettre et de détails) par Che Pan et Wen-Yee Lee

Le fabricant de puces néerlandais Nexperia a suspendu les livraisons de plaquettes à son usine d'assemblage chinoise, selon une lettre adressée à ses clients qui a été examinée par Reuters, ce qui pourrait exacerber la pénurie d'approvisionnement qui préoccupe les constructeurs automobiles du monde entier.

La lettre, datée du 29 octobreet signée par Stefan Tilger, directeur général par intérim de Nexperia, indique que la société a imposé la suspension des livraisons à son usine de Dongguan, dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, le 26 octobre, déclarant qu'il s'agit d'une "conséquence directe de l'incapacité récente de la direction locale à se conformer aux conditions de paiement contractuelles convenues."

Depuis le début du mois, Nexperia est en conflit avec son unité chinoise après que le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de Nexperia de son propriétaire chinois Wingtech Technology 600745.S le 30 septembre. Il a également démis son directeur général chinois de ses fonctions, craignant que Wingtech ne s'approprie sa technologie.

L'entreprise produit aux Pays-Bas de grandes quantités de puces largement utilisées dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public. La plupart sont conditionnées en Chine et vendues principalement à des distributeurs.

"Bien que nous ayons maintenu les livraisons aussi longtemps qu'il était commercialement possible de le faire, la poursuite du flux actuel d'approvisionnement à partir de nos sites de production n'est plus justifiable", indique la lettre.

"À moins que ces obligations contractuelles ne soient entièrement satisfaites, nous ne pouvons pas reprendre l'approvisionnement en plaquettes de ce site. Nexperia développe des solutions alternatives pour assurer (que) l'approvisionnement se poursuive pour nos clients."

Nexperia a ajouté que cette décision ne reflétait pas une intention de se retirer de son site de Dongguan ou du marché chinois dans son ensemble, ajoutant qu'elle restait déterminée à trouver une solution auproblème.

Nexperia, Nexperia China et Wingtech n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Des documents judiciaires ont montré que la saisie par le gouvernement néerlandais est intervenue alors que la pression américaine s'intensifiait sur Nexperia après que Wingtech a été placé sur une liste d'exportation restreinte , bien que les autorités néerlandaises affirment que les lacunes en matière de gouvernance ont été l'élément déclencheur.

Le 4 octobre , le ministère chinois du commerce a interdit à Nexperia d'exporter des puces depuis la Chine.

Les organismes industriels ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'impact possible sur la production, Stellantis

STLAM.MI ayant déclaré jeudi qu'elle avait mis en place une "salle de crise" pour surveiller la situation.

Le constructeur automobile japonais Nissan 7201.T a déclaré qu'il disposait actuellement de suffisamment de puces pour tenir jusqu'à la première semaine de novembre sans interruption.