Nexperia s'engage à poursuivre l'approvisionnement par d'autres voies

Le fabricant néerlandais de puces informatiques Nexperia 600745.SS a confirmé vendredi qu'il continuait à proposer des solutions alternatives pour la chaîne d'approvisionnement afin d'atténuer les perturbations causées par le conflit entre l'unité basée en Europe et son usine d'emballage en Chine.

"Nous tenons à préciser que Nexperia n'a pas interrompu l'expédition de plaquettes de silicium", a déclaré l'entreprise néerlandaise dans un communiqué.

"Nous nous engageons à livrer des plaquettes dans la chaîne d'approvisionnement et continuons à proposer des solutions alternatives pour atténuer les perturbations et maintenir la continuité des livraisons dans la mesure du possible."

Des sources ont déclaré à Reuters cette semaine que la société travaillait avec ses clients sur un correctif qui pourrait réduire la pression sur le marché de l'automobile, où une pénurie de puces Nexperia a entamé une partie de la production de voitures et de pièces détachées.

Nexperia a également déclaré vendredi que, d'après ses calculs, la branche chinoise devrait être en possession d'une "quantité suffisante de plaquettes et de produits finis" pour poursuivre ses activités pendant plusieurs mois.

"Par conséquent, tout manquement à l'obligation d'effectuer des livraisons relève entièrement de la responsabilité des entités de Nexperia en Chine", a ajouté la société.

L'impasse entre la partie européenne de l'entreprise et son usine chinoise, déclenchée par la saisie de Nexperia par le gouvernement néerlandais par crainte d'un transfert de technologie, a entravé l'approvisionnement de ses puces, qui sont essentielles pour le marché mondial de l'automobile.

Nexperia fabrique en Europe des plaquettes, matériau de base pour la fabrication de puces multiples, qui sont ensuite envoyées à son usine de Dongguan, en Chine, où elles sont découpées et emballées. Toutefois, en raison de l'impasse, la partie européenne a interrompu ses expéditions vers la Chine.

Cette semaine, le gouvernement chinois a accordé un répit temporaire aux constructeurs automobiles en assouplissant les contrôles à l'exportation des puces fabriquées par l'usine de Dongguan. Une délégation néerlandaise devrait se rendre en Chine la semaine prochaine pour de nouvelles discussions.