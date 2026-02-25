Nexity vise un ratio de levier à un niveau inférieur à 3,5x au plus tard en 2027

Nexity NEXI.PA a annoncé mercredi viser "le plus rapidement possible" et au plus tard en 2027 un ratio de levier à un niveau inférieur à 3,5x après avoir affiché un ratio de levier à 4,9x en 2025.

"L’ensemble des actions volontaristes menées en 2024 et 2025, (...) ont permis de dérisquer le profil financier du Groupe comme attendu : résultats robustes et retour à la rentabilité opérationnelle ; poursuite de la trajectoire de désendettement, avec une dette nette réduite de moitié sur 2 ans, et maintien d’une liquidité très solide à 588 millions d'euros", a déclaré dans un communiqué Véronique Bédague, présidente-directrice générale dans un communiqué.

"Le ratio de levier ressort à fin 2025 à 4,9x ; en avance sur notre trajectoire", a-t-elle ajouté.

En 2025, le résultat opérationnel courant (ROC) hors activités cédées et activités à l’international de Nexity a atteint 25 millions d'euros, un retour à la rentabilité opérationnelle, souligne le groupe. En 2024, le ROC était de -118 millions d'euros.

Le groupe a également dit viser un ROC "New Nexity", hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive), en hausse en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)