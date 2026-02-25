 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nexity vise un ratio de levier à un niveau inférieur à 3,5x au plus tard en 2027
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 18:30

Nexity NEXI.PA a annoncé mercredi viser "le plus rapidement possible" et au plus tard en 2027 un ratio de levier à un niveau inférieur à 3,5x après avoir affiché un ratio de levier à 4,9x en 2025.

"L’ensemble des actions volontaristes menées en 2024 et 2025, (...) ont permis de dérisquer le profil financier du Groupe comme attendu : résultats robustes et retour à la rentabilité opérationnelle ; poursuite de la trajectoire de désendettement, avec une dette nette réduite de moitié sur 2 ans, et maintien d’une liquidité très solide à 588 millions d'euros", a déclaré dans un communiqué Véronique Bédague, présidente-directrice générale dans un communiqué.

"Le ratio de levier ressort à fin 2025 à 4,9x ; en avance sur notre trajectoire", a-t-elle ajouté.

En 2025, le résultat opérationnel courant (ROC) hors activités cédées et activités à l’international de Nexity a atteint 25 millions d'euros, un retour à la rentabilité opérationnelle, souligne le groupe. En 2024, le ROC était de -118 millions d'euros.

Le groupe a également dit viser un ROC "New Nexity", hors activités cédées et activités à l’international (en gestion extinctive), en hausse en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

NEXITY
8,960 EUR Euronext Paris +0,06%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank