Nexity: une nouvelle gouvernance mise en place

(CercleFinance.com) - Nexity a annoncé vendredi qu'il allait se doter d'un nouveau mode de gouvernance, avec l'objectif de profiter du rebond du cycle immobilier qui se profile avec la baisse des taux d'intérêt.



Le groupe explique que cette organisation vise à accompagner la mise en oeuvre opérationnelle de son modèle d'aménageur-promoteur-exploitant territorial et multi-produits.



Dans le détail, le comité de direction générale aura la charge de piloter le déploiement de la feuille de route stratégique ainsi que le plan de transformation de l'entreprise vers une organisation plus 'agile'.



Il se composera de cinq membres, dont la PDG Véronique Bédague et le directeur général délégué Jean-Claude Bassien.



Par ailleurs, un comité de direction générale élargi - comptant 26 membres - aura pour mission l'exécution des objectifs de la feuille de route

stratégique, le suivi des chantiers opérationnels de transformation et le partage des informations nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.



Dans un communiqué, Nexity souligne que son objectif est de s'appuyer sur les dirigeants opérationnels et leurs équipes partout en France.



La société annonce en outre que sa directrice juridique Stéphanie Le Coq de Kerland va quitter l'entreprise après plus de 12 ans passés au sein du groupe, pour être remplacée par Bruno Saldarkhan, l'actuel directeur juridique du pôle de promotion résidentielle.



Suite à ces annonces, l'action Nexity progressait de 0,8% vendredi matin à la Bourse de Paris. Portée par la perspective d'une baisse des taux d'intérêt, la valeur a repris plus de 28% ces six derniers mois.





