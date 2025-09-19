Nexity soutenu par Oddo BHF

(AOF) - Plus forte hausse de l'indice SBF 120, Nexity bondit de 12,49%, à 11,26 euros. Le promoteur immobilier bénéficie du relèvement de l'opinion d'Oddo BHF, de Neutre à Surperformance. L'objectif de cours a été rehaussé de 11 à 14,80 euros. L'analyste juge que Nexity constitue " une opportunité de recovery à moyen terme pour un secteur en pleine tempête ". Il souligne que le ratio de valorisation, valeur d'entreprise sur Ebitda, ressort à 5,6 fois pour 2026 et 4,5 pour 2027, soit un niveau très inférieur à sa moyenne historique de 6,9.

Oddo BHF anticipe un contexte plus favorable pour les réservations de logements neufs en 2026 alors que Nexity s'est adapté au nouveau contexte de marché. Le broker explique que le promoteur a " sensiblement réduit son endettement financier net " et que l'amélioration de la profitabilité est " bien engagée ". " Nexity a adapté son offre commerciale à la nouvelle donne de marché avec un réalignement des prix des opérations au pouvoir d'achat des clients et l'abandon des opérations non rentables ", précise l'analyste.

Hier matin, Nexity a annoncé la mise en œuvre d'un programme de rachat de ses actions, portant sur un maximum de 200 000 titres. Les actions achetées seront affectées en totalité aux fins d'assurer la couverture de plans d'actions gratuites dans le cadre notamment des dispositifs d'actionnariat salarié.

Points clés

- Premier promoteur français immobilier intégré ;

- Chiffre d’affaires de 4,3 Mds€ recentré sur la promotion résidentielle et, plus marginalement, d’entreprise pour 80 % et, pour 20 %, diversifié dans la gestion, distribution et exploitation ;

- Modèle d'affaires d’opérateur immobilier intégré, unique en France :

- faible intensité en capital, équilibre des activités entre cycles courts, moyens et longs mutualisation des coûts fixes à moins de 10 % du chiffre d'affaires,

- engagement par partenariats avec les collectivités dans les conseils et services pour une ville durable,

- extension d’offres spécifiques pour l’accès à la propriété et à la location ;

- Capital éclaté, les principaux actionnaires étant les managers de Nexity (7,3 % des actions), Crédit Mutuel Arkéa (5 %) et La Mondiale (5 %), devant Prédica (6,4 %) et les salariés (3,8 %), Véronique Bédague étant présidente-directrice générale du conseil de 10 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires Imagine 2026, confronté à un marché des réservations de logements neufs en repli de 42 % sur 2 ans (30 % pour le groupe) :

- changement de gouvernance exécutive pour mener le plan de restructuration : réduction de 16 % des coûts d’ici 2026, strict contrôle des besoins en fonds de roulement, baisse des effectifs, abandon de 103 opérations et allègement de la dette via des cessions d’activités à l’international et, en France (ADB, NPM et Bien’ici),

- stratégie, opérationnelle à partir de début 2025, de redéploiement de l’offre, fondée sur l’usage autant que sur la propriété : régénération urbaine, plateforme d’épargne immobilière et nouvelle marque Nexity Héritage,

- multiplication des partenariats : avec AG2R La Mondiale dans les résidences senior Domitys (n°1 français, présent en Italie, Belgique et île Maurice) et dans la promotion immobilière, avec Suravenir et Artémis dans l’assurance-vie, avec TopHat dans la construction modulaire, Crédit Agricole, Carrefour et Mirabaud dans la régénération urbaine ;

- innovation : fonction « systèmes d’information » orientée vers l’exploitation des opportunités disruptives - cloud public, infogérance, information...,

- Stratégie environnementale « Faire ville durable et responsable » :

- objectif 2030 relevé de réduction de 42 %, vs 2019, des émissions de CO2 par m2 livré,

- végétalisation de toute la promotion immobilière en 2023,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 4,54Mds€ dans la promotion ;

- Structure financière encore tendue mais dette nette ramenée à 843 M€ face à une trésorerie de 1 Md€ et soutien des partenaires bancaires et créanciers.

Défis

- Après un recul de 14 % du chiffre d’affaires et un quintuplement du résultat net au 1er semestre, objectifs 2024 non chiffrés : « résultat opérationnel positif marquant un point bas financier et dette financière sensiblement inférieure à celle de 2023 ;

- Objectifs 2025 : retour à la profitabilité opérationnelle et endettement net inférieur à 300 M€ ;

- Suspension du dividende depuis 2 ans.