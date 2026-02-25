Nexity réalise un chiffre d'affaires de 2 821 MEUR en 2025 (-15%)
Le résultat opérationnel courant " New Nexity ", hors activités à l'international et hors activités cédées s'élève à 25 MEUR, contre -118 MEUR en 2024, soit une progression de 144 MEUR. Le résultat net part du Groupe de l'année 2025 s'élève à -188 MEUR contre -62 MEUR en 2024.
Le chiffre d'affaires de l'activité aménagement et promotion Immobilier résidentiel s'élève à 2 277 MEUR sur 2025, en baisse de -5% par rapport à 2024. Le résultat opérationnel courant est positif à 13 MEUR contre -119 MEUR en 2024.
Le chiffre d'affaires de l'activité aménagement et promotion tertiaire s'élève à 50 MEUR en 2025, une baisse de 87% par rapport à 2024. Le résultat opérationnel courant atteint 7 MEUR.
Le chiffre d'affaires des Services, s'élève à 412 MEUR en 2025, en baisse de 5%, toujours tiré par l'exploitation à 9%.
Les activités d'exploitation (résidences étudiantes, espaces de coworking) affichent un chiffre d'affaires en hausse de 9%, à 301 MEUR. Le résultat opérationnel courant des activités de Services, hors activités cédées s'élève à 38 MEUR, en amélioration de 15 MEUR.
Le groupe vise pour 2026 une amélioration de la rentabilité opérationnelle avec un ROC New Nexity en hausse sur 2026 et la poursuite de la baisse du ratio de levier avec le retour le plus rapidement possible à un niveau inférieur à 3,5x au plus tard en 2027.
