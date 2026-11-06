Nexity rachète jusqu'à 560 000 de ses actions

Le promoteur immobilier annonce le lancement d'un programme de rachat de ses actions, pour un nombre maximum de 560 000 titres. Les actions rachetées seront exclusivement destinées à couvrir des plans d'attribution gratuite d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux.

Ce programme de rachat a été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du groupe, le 21 mai 2026.