 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nexity rachète jusqu'à 560 000 de ses actions
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 18:16

Ajouter Boursorama à vos sources

Le promoteur immobilier annonce le lancement d'un programme de rachat de ses actions, pour un nombre maximum de 560 000 titres. Les actions rachetées seront exclusivement destinées à couvrir des plans d'attribution gratuite d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux.

Ce programme de rachat a été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du groupe, le 21 mai 2026.

Valeurs associées

NEXITY
4,3800 EUR Euronext Paris +5,19%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 139 -0,81%
Pétrole Brent
97,32 -2,01%
SOITEC
94,34 +2,95%
2CRSI
15,88 -2,10%
BIOPHYTIS
0,0424 +5,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank