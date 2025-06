Nexity: profite d'un rebond en direction des 9,8 E information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Nexity profite aujourd'hui d'un net rebond après 3 jours de repli. Le titre remonte désormais vers 9,8/9,9E, c'est à dire la résistance du 19 mai.



Le titre rentre dans une zone où les obstacles se succèdent : 10,10 puis 10,2E (du 17 mars), puis 10,45E (du 7 mars).





