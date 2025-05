Nexity : plafonne sous 9,89E, rechute de -3% vers 9,60E information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 11:00









(CercleFinance.com) - Nexity ricoche sous 9,89E et rechute de -3% vers 9,60E: un premier support se dessine vers 9,285E (testé le 8 mai), le second vers 8,90E (il remonte au 23 avril) et le 3ème tout proche vers 8,79E.





