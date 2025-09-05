Nexity : le rebond amorcé sur 8,20/8,25E s'accélère information fournie par Cercle Finance • 05/09/2025 à 10:36









(Zonebourse.com) - Le rebond amorcé sur 8,20/8,25E s'accélère et Nexity refranchit les 8,75E et se rapproche de l'ex-plancher des 8,93E du 23 mai dernier.

Le prochain objectif se situerait vers 9,20E, ex-seuil pivot du 7 avril à mi-juillet, avant de s'attaquer à la MM100 qui gravite vers 9,75E.





Valeurs associées NEXITY 8,7050 EUR Euronext Paris +3,14%