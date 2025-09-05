 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 699,85
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nexity : le rebond amorcé sur 8,20/8,25E s'accélère
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 10:36

(Zonebourse.com) - Le rebond amorcé sur 8,20/8,25E s'accélère et Nexity refranchit les 8,75E et se rapproche de l'ex-plancher des 8,93E du 23 mai dernier.
Le prochain objectif se situerait vers 9,20E, ex-seuil pivot du 7 avril à mi-juillet, avant de s'attaquer à la MM100 qui gravite vers 9,75E.

Valeurs associées

NEXITY
8,7050 EUR Euronext Paris +3,14%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Biomérieux à Marcy L'Etoile (Crédit: Noel Bouchut / Biomérieux)
    bioMérieux : des ajustements d'analystes après les semestriels
    information fournie par AOF 05.09.2025 11:32 

    (AOF) - bioMérieux (+ 2,07%, à 118,10 euros) se reprend au lendemain d’un repli de 1,87 %. La veille, le spécialiste du diagnostic in vitro avait publié des résultats semestriels contrastés et avait ajusté certains de ses objectifs financiers annuels. Si les revenus ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Amazon a investi 5 milliards d'euros en 2024 en France
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.09.2025 11:23 

    Amazon a annoncé avoir investi 5 milliards d'euros en France en 2024, portant à plus de 30 milliards sa contribution depuis 2010, a révélé le géant américain du commerce en ligne vendredi sur son site. L'entreprise avait dévoilé en mai à l'occasion du sommet Choose ... Lire la suite

  • Tamentit, une chondrite retrouvée en Algérie en 1864, lors de l'exposition "Météorites entre ciel et terre", le 17 octobre 2017 au Muséum national d'histoire naturelle à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )
    Des chercheurs reconstituent l'arbre généalogique de météorites
    information fournie par AFP 05.09.2025 11:12 

    Une équipe de chercheurs français a reconstitué l'arbre généalogique de chondrites de type L, des météorites parmi les plus communes sur Terre, qui seraient rattachées à au moins trois familles d'astéroïdes. On estime qu'environ 30.000 météorites percutent notre ... Lire la suite

  • Le sénateur du Parti socialiste français Jérôme Durain (droite) après sa réélection comme président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon, dans le centre-est de la France, le 5 septembre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    Jérôme Durain, "M. Narcotrafic" du Sénat, président de Bourgogne-Franche Comté
    information fournie par AFP 05.09.2025 11:11 

    Le sénateur socialiste Jérôme Durain, connu pour avoir corédigé la loi contre le narcotrafic, a été élu vendredi, sans surprise, président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. M. Durain, 56 ans, a reçu le soutien de 54 des 100 élus régionaux, dont 71 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank