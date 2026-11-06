Nexity lance un rachat d'actions portant sur jusqu'à 560.000 titres

Nexity SA NEXI.PA :
* MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
* LE MANDAT DE RACHAT PORTE SUR UN MONTANT MAXIMUM DE 560 000 ACTIONS
* CES ACTIONS SERONT AFFECTÉES EN TOTALITÉ AUX FINS D'ASSURER LA COUVERTURE DE PLANS D'ACTIONS GRATUITES DESTINÉS AUX SALARIÉS OU AUX MANDATAIRES SOCIAUX
Texte original nGNEV85CF
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(Rédaction de Gdansk)
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