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Nexity lance un rachat d'actions portant sur jusqu'à 560.000 titres
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 18:03

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Nexity SA NEXI.PA :

* MISE EN ŒUVRE D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

* LE MANDAT DE RACHAT PORTE SUR UN MONTANT MAXIMUM DE 560 000 ACTIONS

* CES ACTIONS SERONT AFFECTÉES EN TOTALITÉ AUX FINS D'ASSURER LA COUVERTURE DE PLANS D'ACTIONS GRATUITES DESTINÉS AUX SALARIÉS OU AUX MANDATAIRES SOCIAUX

Texte original nGNEV85CF

Pour plus de détails, cliquez sur NEXI.PA

(Rédaction de Gdansk)

Dividendes

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