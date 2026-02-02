 Aller au contenu principal
Nexity : double échec brutal sous 10E, rechute sous la MM100 (9,35E)
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 14:54

Nexity subit un double échec brutal sous 10E (les 29 et 30 janvier) et rechute sous la MM100 (9,35E), au contact des 9,23E, une résistance qui remonte au 7, 8 et 9 janvier.
Le prochain objectif à la baisse serait la zone des 8,9E où se trouvent regroupées les MM20 et MM50, puis l'ex palier de soutien des 8,5E du 7 novembre au 19 janvier.

NEXITY
9,2900 EUR Euronext Paris -2,72%
