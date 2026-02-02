Nexity : double échec brutal sous 10E, rechute sous la MM100 (9,35E)
Le prochain objectif à la baisse serait la zone des 8,9E où se trouvent regroupées les MM20 et MM50, puis l'ex palier de soutien des 8,5E du 7 novembre au 19 janvier.
|9,2900 EUR
|Euronext Paris
|-2,72%
