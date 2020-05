Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity-CA au 31 Mars 2020 de €787 mlns (-11%) Reuters • 06/05/2020 à 17:54









6 mai (Reuters) - Nexity SA NEXI.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES AU 31 MARS 2020 : 787 MILLIONS D'EUROS (-11%), HORS IMPACT DU CONFINEMENT, LE CHIFFRE D'AFFAIRES AURAIT AFFICHÉ UNE CROISSANCE DE 4% * SUSPENSION DES OBJECTIFS ET PERSPECTIVES * DIVIDENDE PAYÉ EN 2020 MAINTENU MAIS RÉDUIT À 2,00 EUROS PAR ACTION (CONTRE 2,70 EUROS PRÉVUS INITIALEMENT) Pour plus de détails, cliquez sur NEXI.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +1.05%