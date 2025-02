Nexity : -16%, retrace le support majeur des 11,10E information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 09:39









(CercleFinance.com) - Nexity -16%, retrace le support majeur des 11,10E du 2 décembre dernier et support oblique moyen terme : une cassure validerait un nouveau potentiel de baisse jusque vers 10,4E, l'ex-zénith du 30 juillet 2024.





Valeurs associées NEXITY 10,58 EUR Euronext Paris -20,39%