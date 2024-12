Nexans: visite 'inopinée' du régulateur sur un site italien information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé jeudi que l'Autorité de la concurrence italienne avait effectué hier une visite 'inopinée' sur le site de sa filiale La Triveneta Cavi à Brendola, dans le nord du pays.



Le groupe français explique que cette intervention s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur un présumé accord anticoncurrentiel entre les fabricants de câbles sur le marché italien des câbles en cuivre basse tension.



Suite à cette annonce, l'action Nexans perdait près de 1% jeudi matin à la Bourse de Paris, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,1% pour l'indice SBF 120.





Valeurs associées NEXANS 108,90 EUR Euronext Paris -1,80%