Nexans vise un Ebitda ajusté entre €730 et 810 mlns en 2026 après €728 mlns en 2025

Nexans NEXS.PA a dit jeudi anticiper un Ebitda ajusté compris entre 730 et 810 millions d'euros en 2026, le spécialiste des câbles industriels affichant un chiffre de 728 millions d'euros en 2025, en hausse de 27,3%.

En décembre, alors que le groupe avait annoncé être entré en négociations exclusives avec Samvardhana Motherson International

SAMD.NS pour la vente d'Autoelectric, Nexans avait dit anticiper un Ebitda ajusté entre 710 et 760 millions d'euros pour 2025, excluant de ses prévisions les activités abandonnées.

"Conformément à la norme IFRS 5, les activités Industrie et Solutions (comprenant Amercable, Lynxeo et Autoelectric) sont désormais classées en activités abandonnées dans les états financiers consolidés de 2025", explique le groupe dans un communiqué.

La finalisation de la vente d'Autoelectric est prévue à la mi-2026, précise Nexans.

Nexans dit par ailleurs viser un flux de trésorerie disponible entre 210 et 310 millions d'euros pour 2026.

Sur l'exercice 2025, Nexans affiche un chiffre d'affaires standard à 6,1 milliards d'euros, en croissance de 8,3%. Son flux de trésorerie disponible atteint 344 millions d'euros sur l'exercice.

Le groupe, qui anticipe des retards dans la date de livraison du contrat Great Sea Interconnector (GSI), un projet de câble sous-marin reliant la Grèce et Chypre, mentionne que ses perspectives 2026 "n'intègrent pas l'exécution du projet" GSI.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)