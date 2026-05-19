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Nexans : vers un retracement des 144E
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 16:37

Nexans qui valide un "rounding-top" sous 168E s'enfonce sous sa MM20 (154E) et se dirige vers un retracement des 144E, l'ex-zénith du 13 février.

L'objectif suivant serait une reprise d'appui sur 132E, c'est à la MM100, puis 130E (MM200).

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