Nexans : vers un retracement des 144E

Nexans qui valide un "rounding-top" sous 168E s'enfonce sous sa MM20 (154E) et se dirige vers un retracement des 144E, l'ex-zénith du 13 février.
L'objectif suivant serait une reprise d'appui sur 132E, c'est à la MM100, puis 130E (MM200).
Nexans qui valide un "rounding-top" sous 168E s'enfonce sous sa MM20 (154E) et se dirige vers un retracement des 144E, l'ex-zénith du 13 février.
L'objectif suivant serait une reprise d'appui sur 132E, c'est à la MM100, puis 130E (MM200).
|154,3000 EUR
|Euronext Paris
|-3,50%
Les marchés boursiers européens ont terminé prudemment mardi face à la hausse des taux d'intérêt des dettes publiques en Europe et aux Etats-Unis, sur fond de blocage persistant du détroit d'Ormuz et de montée de l'inflation. Francfort a pris 0,38%. Paris (-0,07%) ... Lire la suite
Le trafic autoroutier de VINCI a reculé de 5% sur un an en avril, tandis que le trafic dans les aéroports du groupe a diminué de 1,2% sur la même période. En avril, le trafic des véhicules légers a souffert de la forte hausse des prix des carburants provoquée par ... Lire la suite
Le projet de loi d'urgence agricole, réponse du gouvernement à la colère du secteur l'hiver dernier, est examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale, promettant de longs débats tendus autour des questions du stockage d'eau, des pesticides ou encore de l'élevage. ... Lire la suite
Le groupe chinois Fosun envisage d'introduire Club Med à la Bourse de Hong Kong et pourrait lever au moins 500 millions de dollars lors de l'opération, selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. Fosun a choisi la banque française BNP Paribas, ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 981,76
|-0,07%
|0,704
|+35,12%
|110,95
|+1,15%
|38,48
|-9,93%
|0,3085
|+5,36%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer