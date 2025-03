Nexans va vendre sa division câble industriels Lynxeo pour 525 millions d'euros

Le groupe de câbles français Nexans , deuxième mondial derrière l'italien Prysmian, est entré en négociations exclusives avec le fonds de capital-investissement Latour Capital pour la vente de sa division de câbles industriels Lynxeo, pour 525 millions d'euros, a-t-il annoncé lundi.

( AFP / DENIS CHARLET )

Cette opération, si elle se réalise, marquerait la sortie de Nexans de l'activité des câbles industriels spécialisés, pour se recentrer sur le transport d'électricité.

Lors de la présentation de ses résultats 2024, il y a un mois, le groupe avait indiqué vouloir poursuivre sa stratégie basée sur l'électrification. Nexans, qui conçoit, fabrique et pose des câbles au fond des océans, s'est depuis 2021 recentré sur le transport d'électricité aux dépens des câbles industriels ou numériques.

Lynxeo, anciennement connue sous le nom Nexans Industry Solutions & Projects, regroupe l'activité de câbles spécialisés pour les marchés industriels (ferroviaire, maritime, robotique..).

Créé il y a "plus de 100 ans", cette société possède "une présence industrielle mondiale en Europe et en Asie, ainsi qu’aux États-Unis, avec 2.000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel de plus de 700 millions d'euros", indique Nexans dans un communiqué.

"Cet accord marque une étape majeure dans notre parcours vers l’électrification", a déclaré Christopher Guérin, directeur général de Nexans, cité dans le communiqué. La "vaste expérience et (la) vision stratégique (de Latour Capital) seront sans aucun doute un catalyseur de croissance et d’innovation pour Lynxeo".

Pour Jean-Francois Beaudoin et Sylvain Dekens, de Latour Capital, un fonds basé en France, "Lynxeo représente une opportunité unique dans le secteur des câbles industriels spécialisés, idéalement positionnée sur un marché en forte croissance et très fragmenté". "Nous croyons fermement au fort potentiel de croissance de Lynxeo", ont-ils ajouté.

Nexans a réalisé un bénéfice net de 283 millions d'euros en 2024, en hausse de 27% par rapport à l'année précédente.

Le groupe est notamment porté par les besoins de raccordement des champs éoliens offshore aux réseaux électriques, et par les plans massifs d'investissement lancés dans de nombreux pays du monde pour rénover et augmenter les capacités des réseaux de transport d'électricité.