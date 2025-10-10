Nexans: UBS vise une croissance organique d'environ 7 % au 3ème trimestre
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 10:31
'La solidité des activités de réseau et de transport haute tension devrait générer une croissance organique d'environ 7 % au troisième trimestre. La valorisation reste attractive. Nous attendons avec impatience les dernières informations sur les contrats clés et les fusions et acquisitions' indique UBS dans son étude du jour.
Nexans a revu ses d'objectifs 2025 à la hausse, le fabricant de câbles visant désormais un EBITDA ajusté entre 810 et 860 millions d'euros, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible entre 275 et 375 millions.
