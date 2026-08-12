 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nexans : surpasse la résistance des 142 EUR
information fournie par Zonebourse 12/08/2026 à 17:26
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Nexans s'installe en tête du SBF120 avec un gain de 4%, ce qui lui permet de surpasser la résistance des 142 EUR (qui coïncide avec la MM100) : le titre qui teste les 144 est pratiquement revenu au niveau du "gap" des 146,6 EUR du 25 juin.

Le prochain objectif se situerait un peu au-delà de 154 EUR, le suivant vers 157,4 EUR, "gap" resté" béant depuis le 22 juin.

Valeurs associées

NEXANS
144,700 EUR Euronext Paris +4,25%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • A Almelo, aux Pays Bas, le 11 août 2026 ( ANP / Vincent Jannink )
    Eclipse solaire sur l'Europe, le nord de l'Espagne plongé dans le noir total
    information fournie par AFP 12.08.2026 21:09 

    Point d'orgue de l'éclipse solaire qui étend son ombre mercredi sur une partie de l'Europe, le nord de l'Espagne a été plongé dans le noir en plein jour, lorsque la Lune a entièrement masqué le Soleil, au grand ravissement de millions de personnes émerveillées ... Lire la suite

  • Un astronome de l'université de Toulouse se prépare à observer l'éclipse depuis le Pic du Midi, le 12 août 2026 ( AFP / Ed JONES )
    "On n'y croyait pas trop" : au Pic du Midi, le ciel s'est dégagé pour l'éclipse
    information fournie par AFP 12.08.2026 20:49 

    "On n'y croyait pas trop" : au Pic du Midi, les lourds nuages se sont finalement dissipés quelques minutes avant le début de l'éclipse solaire mercredi, pour le grand bonheur des visiteurs. Stéphane Dalibard et ses deux fils ont grimpé à pied au Pic du Midi (2.877 ... Lire la suite

  • Dans l'agriculture, le parcours des combattantes
    Dans l'agriculture, le parcours des combattantes
    information fournie par AFP Video 12.08.2026 18:56 

    Dans les champs comme dans les étables et face aux inégalités persistantes dans un univers encore très masculin, des femmes s'engagent pour défendre leur place durement gagnée dans l'agriculture.

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris termine en baisse, le luxe sous pression
    information fournie par AFP 12.08.2026 18:35 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi, les investisseurs privilégiant les prises de bénéfices malgré une inflation américaine rassurante, tandis que les tensions au Moyen-Orient et le net repli du secteur du luxe ont pesé sur l'indice vedette. L'indice ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,694 +16,44%
CAC 40
8 674,94 -0,46%
Pétrole Brent
88,75 -0,62%
INNATE PHARMA
2,17 +14,21%
BIOPHYTIS
0,0375 +37,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank