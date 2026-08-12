Nexans : surpasse la résistance des 142 EUR

Nexans s'installe en tête du SBF120 avec un gain de 4%, ce qui lui permet de surpasser la résistance des 142 EUR (qui coïncide avec la MM100) : le titre qui teste les 144 est pratiquement revenu au niveau du "gap" des 146,6 EUR du 25 juin.

Le prochain objectif se situerait un peu au-delà de 154 EUR, le suivant vers 157,4 EUR, "gap" resté" béant depuis le 22 juin.